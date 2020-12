Fans der Stalker-Reihe warten schon seit vielen Jahren auf einen Nachfolger. Auf dem Xbox-Event im Sommer wurden wir endlich erlöst, denn die Entwickler von GSC Gameworld kündigten Stalker 2 neu an, und das zeitexklusiv für die Xbox Series X/S. Jetzt wurde uns ein neuer Trailer zugespielt, der zwar kein Gameplay beinhaltet, aber Ausschnitte aus der Spielwelt in der Unreal Engine 4 zeigt, und die Stimmung der Serie gut einfängt.

Hier ist die Beschreibung des Teasers:

"Das Video demonstriert, wie sich das Spiel wirklich anfühlt: schnell wechselnde Umgebungen, ominöse Landschaften und das immer präsente Gefühl einer unausweichlichen Gefahr, begleitet von einem kaum wahrnehmbaren Gitarren-Soundtrack."

Aber seht euch das neue Video zu Stalker 2 am besten selbst an:

Link zum YouTube-Inhalt

Viel ist zwar nicht zu sehen, aber wer auf eine dichte Atmosphäre steht, wird bei Stalker 2 wohl auf seine Kosten kommen. Das flackernde Feuer, der fallende Baum, das wirkt alles schon sehr stimmig.

Stalker 2 ist Teil des Game Pass

Das ist die Stalker-Reihe: Stalker 2 ist ein First-Person-Shooter mit postapokalyptischen Horror-Vibes. Wer dabei an die Metro-Reihe denkt, liegt ziemlich richtig, denn diese Spiele kommen Stalker in einigen Aspekten schon sehr nahe. Allerdings spielt Stalker nicht in Russland, sondern in der Ukraine, namentlich in der Umgebung von Tschernobyl. 1986 kam es in dem namensgleichen Atomkraftwerk zu einer Katastrophe, deren Auswirkungen noch heute zu sehen sind. Stalker dichtet hier noch Monster und Mutanten hinzu:

"Eine der bisher größten Open-Worlds, gefüllt mit Strahlung, Mutanten und Anomalien, steht bereit, von dir erforscht zu werden. Alle Entscheidungen auf deinem Weg definieren nicht nur deine eigene epische Geschichte, sondern die Zukunft selbst."

Außerdem versprechen die Entwickler eine Mischung aus Simulation und Horror-Shooter. Die Umgebungen sollen dynamisch sein und sich im Laufe des Spiels stark verändern.

Stalker 2 erscheint 2021 für Xbox Series X/S und PC. Wann die Playstation-Version folgt, ist noch nicht bekannt. Direkt zum Launch wird das Spiel auch im Game Pass erscheinen.

Packt euch die Atmo von Stalker 2 und freut ihr euch bereits auf den Horror-Shooter?