Star Wars 1313 zählt zu den eingestampften Spielen, um die wohl am meisten getrauert wird. Ein neuer, inoffiziller Twitter-Account beleuchtet jetzt nochmal die turbulente Entwicklungszeit und zeigt, wie einzelne Teile des Spiels in anderen Projekten weiterverwendet wurden.

Hier gibt es jede Menge erstaunliche Einblicke, Hintergründe und mehr: LucasFilm ist offenbar wirklich ein Meister im Recyclen ungenutzter Designs, Ideen und Konzept-Entwürfen.

Star Wars 1313 sollte Koop-Shooter, Uncharted & vieles mehr werden

Lange & turbulente Entwicklung: Viele Spiele durchlaufen eine chaotische Entwicklungszeit und unzählige Iterationen. Es ist nicht ungewöhnlich, das mittendrin alles über den Haufen geworfen wird und vieles plötzlich ganz anders werden soll. So war es offenbar auch bei Star Wars 1313 der Fall, wie vor allem Jason Schreier in seinem Buch "Blood, Sweat & Pixels" berichtet.

Inoffizieller Account blickt zurück: Seit einem guten halben Jahr existiert der inoffizielle Twitter-Account "From Lucasfilm Games to LucasArts". In einem neuen Thread widmet sich der Account der Entwicklung von Star Wars 1313 und was aus dessen Überresten geworden ist. Mit erstaunlichen Ergebnissen.

Star Wars 1313 (LucasArts, cancelled in 2013): Boba Fett chararacter design & Coruscant level 1313 world development by @designergus + work-in-progress scene.



In the last year of production (out of 4 or 5), George Lucas decided that Boba should be the protagonist of the game. pic.twitter.com/k7SR9K2W7r — From Lucasfilm Games to LucasArts (@LucasfilmGames) May 27, 2019

Star Wars 1313, der Reihe nach:

Schon von Anfang an war die Entwicklung chaotisch und durchlief viele Kurs- und Design-Wechsel

Zwischenzeitlich waren sogar Verflechtungen mit der 2010 gecancelten Serie Star Wars: Underworld geplant

Star Wars 1313 sollte zeitweise "GTA auf Coruscant" werden, dann ein Koop-Shooter, dann wie Uncharted

werden, dann ein Koop-Shooter, dann wie Uncharted Wenige Wochen vor der E3 2012 hieß es plötzlich, Boba Fett solle die Hauptrolle einnehmen – darum ist er auch nicht im Teaser-Trailer zu sehen

Kurz darauf wurde das Spiel dann komplett eingestellt und Lucasfilm an Disney verkauft

Disney hat das Studio geschlossen und die Rechte an EA verkauft, wollte 1313 aber retten

Visceral Games hätte die Entwicklung weiterführen können, rekrutierte aber nur einige Team-Mitglieder, die an Project RagTag arbeiteten

Das war noch nicht das Ende: Sowohl Visceral Games als auch Star Wars: Project RagTag wurden aufgegeben. Anschließend sollte bei EA Vancouver ein anderes Star Wars-Spiel entstehen, das Teile der Assets genutzt hätte, aber auch das wurde eingestampft. Was bleibt, ist Jedi: Fallen Order von den Titanfall- und Apex Legends-Machern Respawn Entertainment.

A few things:



Long before Lucas brought back Boba, it was GTA on Coruscant, then a coop shooter on Coruscant, then Uncharted on Coruscant (and a few planets), then the new adventures of Boba.



Here's a concept art by Ryan Church: pic.twitter.com/lvKtyzIHky — From Lucasfilm Games to LucasArts (@LucasfilmGames) May 27, 2019

Wie die Konzepte, Ideen & Designs von Star Wars 1313 weiterleben

Ressourcen-Management auf Star Wars-Art: Wie der Betreiber des mysteriösen Insider-Accounts erklärt, sei nichts wirklich verloren gegangen. LucasFilm sei einfach sehr gut darin, Ressourcen zu managen beziehungsweise Recycling zu betreiben.

"Alles kann woanders genutzt werden oder andere Künstler inspirieren."

Because, you know, LucasArts is very good at managing resources. Nothing is ever lost. Everything can be used elsewhere, or inspire other artists. As @designergus then worked on other SW projects, including @Respawn Jedi: Fallen Order, scheduled for the end of the year. pic.twitter.com/ESXHs4fg05 — From Lucasfilm Games to LucasArts (@LucasfilmGames) May 27, 2019

Die Konzepte für Star Wars 1313 haben ganz offensichtlich auch die Macher der Clone Wars-Serie beeinflusst. Zum Beispiel in Staffel 5, in der Ahsoka Tano die Unterwelt von Coruscant erkundet.

The Clone Wars TV series, next to a few Star Wars 1313 artworks. pic.twitter.com/z2A2pq5moG — From Lucasfilm Games to LucasArts (@LucasfilmGames) May 27, 2019

Auch im Kinofilm Solo: A Star Wars Story und der neuen, für dieses Jahr geplanten Star Wars-Serie The Mandalorian tauchen offenbar Ideen, Designs und Entwürfe auf, die ursprünglich mal für Star Wars 1313 gedacht waren:

And, of course, the costumes of the protagonist of The Mandalorian TV series (end od this year on Disney+) look a lot like the artworks made by @designergus for 1313. pic.twitter.com/W3Zu1ZFDRy — From Lucasfilm Games to LucasArts (@LucasfilmGames) May 27, 2019

Neben haufenweise Hintergründen zur eingestellten Star Wars: Underworld-Serie (und dazu, wie sich 1313 und die Serie gegenseitig beeinflusst sowie inspiriert haben) liefert der Twitter-Account auch noch mehr Einblicke in die Entwicklung von Star Wars 1313. Wie zum Beispiel diese Karte:

I take this opportunity to share one of my favorite documents, because I love MAPS :)

This was the level on the surface of Coruscant, near the portal that leads to level 1313 of the underworld. It dates back a few years before Boba was introduced. 2011 at the latest, I believe. pic.twitter.com/IFnFpuRm9k — From Lucasfilm Games to LucasArts (@LucasfilmGames) May 28, 2019

In the meantime, it's all about telling people who have worked on this game, which certainly was not released, that we did not forget what they did! Your work has influenced this license, despite everything.



Thank you!



Some art and a part of the 1313 team: pic.twitter.com/Us1jrKJ8Sz — From Lucasfilm Games to LucasArts (@LucasfilmGames) May 27, 2019

Da soll sogar noch mehr kommen: Die Macher des Twitter-Accounts rufen alle am Spiel Beteiligten auf, sich zu melden, um weitere Nachforschungen anstellen zu können. Wir sind gespannt, was da noch alles ausgegraben wird.

Wie findet ihr die Infos, Verflechtungen und Hintergründe? Was sagt ihr zum Recycling der Ideen und Assets?

