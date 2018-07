Star Wars: Projekt RagTag wird nicht mehr das Licht der Welt erblicken. EA hat Visceral Games geschlossen, mittlerweile wissen wir auch, dass Amy Hennig gar nicht mehr bei EA arbeitet.

Nichtsdestotrotz geht wohl nicht die komplette Arbeit am Star Wars-Titel verloren, denn jetzt verrät Jade Raymond, wie es um das Spiel und seine Neuausrichtung als Open World-Titel bestellt ist.

Jade Raymond spricht in einem Interview mit Game Informer über die Arbeit am Open World-Spiel im Star Wars-Universum. Dabei enthüllt sie unter anderem, dass diverse Entwickler-Veteranen daran beteiligt sind.

"Ragtag wurde schon gemeinsam mit dem Team in Vancouver entwickelt, also gab es schon eine Gruppe von Leuten, die dafür kollaboriert haben. Das Kernteam ist super-, superstark. Es gibt da Leute, die an Skate gearbeitet haben, SSX, und ein paar Need for Speeds vor langer Zeit, also gibt es da eine Kerngruppe, die Teil von EA Black Box war, als das noch existiert hat."