Es gibt einen neuen Trailer zu Star Wars Jedi: Fallen Order. Dieser konzentriert sich ganz auf die Geschichte des Singleplayer-Spiels und gibt uns ein paar neue Eindrücke von unserer Crew. Außerdem sehen wir die Inquisitorin Second Sister in Action. Unsere Erzfeindin wird uns im Laufe des Spiels wohl mehr als einmal mit ihrem roten Lichtschwert dazwischen funken.

Im Video sehen wir, wie unser Protagonist Cal Kestis auf seine späteren Begleiter Cere und Greez zu sehen. Die ehemalige Jedi und der grummelige Pilot müssen offenbar zu erst etwas Überzeugungsarbeit leisten. Wenig überraschend willigt Cal natürlich ein.

Neuer Planet angeteast

Die kleine Truppe macht zudem Halt auf einem Planeten, der bisher noch nicht zu sehen war. Zwar wird der Name nicht genannt, allerdings erinnern die Bilder optisch an Lah'mu. Die Welt kennt ihr aus dem Kinofilm Rogue One: A Star Wars Story. Hier haben sich die Eltern von Protagonistin Jyn zu Beginn des Films versteckt, bevor sie von Director Krennic geschnappt wurden.

Möglicherweise statten wir Lah'mu auch in Fallen Order einen Besuch ab. Das würde auch insofern passen, als dass der von Forest Whitaker gespielte Saw Gerrera ebenfalls mit dabei ist. Der abtrünnige Rebellenanführer spielte ebenfalls in Rogue One eine Rolle.

Rätsel, Dungeons & Bossgegner

Die Entwickler haben bereits versprochen, dass wir in Fallen Order auch das ein oder andere Rätsel lösen dürfen. Der neue Trailer zeigt uns nun ein paar Eindrücke, wie das am Ende aussehen wird.

Cal entdeckt hinter einer Felswand offenbar ein altes Gemäuer, dass nur von Machtbegabten geöffnet werden kann. Aufgepasst: Einen Schnitt später stapft unser Padawan durch eine dunkle Höhle und Darth Vaders unverkennbares Atmen ist zu hören. Der dunkle Lord ist also auch in irgendeiner Form mit von der Partie.

Eines der gezeigten Rätsel erinnert dabei an klassische Dungeons im Stil von Zelda. Cal muss offenbar Schalter erreichen und betätigen, die dann wiederum große Blöcke einer technischen Anlage in Bewegung setzen.

Star Wars Jedi: Fallen Order erscheint am 15. November für PS4, Xbox One und PC.