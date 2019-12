Ein aktueller Trailer zu Star Wars Jedi: Fallen Order verrät Details zum Ende der Story. Dementsprechend sind einige Fans nicht begeistert, die Cals Abenteuer noch nicht abgeschlossen haben. Keine Sorge, wir verraten den entsprechenden Spoiler erst später, nach einer Warnung.

Konkret geht es um den "Black Friday"-Trailer, der am 1. Dezember 2019 veröffentlicht wurde und beispielsweise auf dem YouTube-Kanal von Xbox und Playstation zu sehen ist. Mittlerweile haben den Trailer viele unwissende Fans gesehen und ärgern sich verständlicherweise in den Kommentaren.

Auch auf Twitter sind uns bereits Werbe-Anzeigen aufgefallen, welche die entsprechende Szene zeigen, wenn man nicht schnell genug weiterscrollt. Hier solltet ihr unter Umständen ebenfalls vorsichtig sein. In den USA wurde das Video zudem an Thanksgiving im Fernsehen ausgestrahlt, wie Kotaku-Autor Jason Schreier anmerkt.

Congrats to EA and Xbox for spoiling Star Wars Jedi Fallen Order's best surprise to anyone who was watching TV on Thanksgiving https://t.co/EwGYEv6cuu