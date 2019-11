Respawn ist an einer Fortsetzung zu Star Wars Jedi: Fallen Order interessiert. Nach dem Erfolg des Action-Adventures könnte es mit der Geschichte um Cal Kestis also noch weitergehen. Offiziell bestätigt ist die Entwicklung zwar nicht, aber zumindest macht es das ein Stück weit wahrscheinlicher (via GamesRadar).

Die Aussage stammt von Brand Strategy Director Charlie Houser von Respawn Entertainment. In einem Interview mit GamesRadar+ wurde er gefragt, ob die Entwickler daran interessiert seien, die Story von Fallen Order fortzusetzen. Seine Antwort war deutlich: "Ja".

"Es war eine großartige Erfahrung Fallen Order zu machen. Das neue Team, das hier bei Respawn zusammen gekommen ist, hat eine Menge dabei gelernt. Abhängig von den Reaktionen der Spieler und wie jeder so darüber nachdenkt, würden wir sehr gerne weiterhin coole Erfahrungen und Geschichten machen und diese Star Wars-Geschichte weitererzählen."

Erfolgreicher Start macht Fortsetzung wahrscheinlicher

Um negatives Feedback braucht sich das Studio kaum Gedanken zu machen. Wie kürzlich bekanntgegeben wurde, bricht Fallen Order in puncto Verkaufszahlen aktuell den ein oder anderen Star Wars-Rekord. Auch Disney zeigte sich sehr zufrieden mit diesem Ergebnis.

Kritiker und Fans zeigen sich ebenfalls größtenteils glücklich mit dem Jedi-Abenteuer. Was die Reaktionen angeht, sollte es also keine Hindernisse geben.

Bisher hat Publisher Electronic Arts lediglich bekanntgegeben, dass ein weiteres Star Wars-Spiel in der Entwicklung ist. Details dazu gibt es nicht. Allerdings wird es mit diesem Titel ohnehin noch eine Weile dauern. Der Release soll noch vor März 2023 stattfinden.

