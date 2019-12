Jedi: Fallen Order - Endlich sieht euer Lichtschwert aus, wie ihr wollt

Star Wars Jedi: Fallen Order bekommt heute, am 11. Dezember, ein neues Update spendiert. Das sorgt nicht nur für eine Reihe an Bugfixes, sondern fügt auch einen Fotomodus hinzu. Außerdem dürfte eine vermeintlich kleine Neuerung für viel Freude bei den Fans sorgen, denn Cals Lichtschwert lässt sich nun komplett nach euren Wünschen anpassen.

Im Laufe der Handlung bekommt eure Jedi-Waffe ein Upgrade, dass ein neues Bauteil hinzufügt. Dieses Bauteil ließ sich bisher an der Werkbank nicht optisch anpassen. Das störte viele Spieler, denn oftmals passte es nicht zum Rest der selbst entworfenen Lichtschwerter.

Damit ist es nun aber vorbei, denn Respawn hat mit dem Update 1.07 einen kleinen Button eingebaut, mit dem ihr den verhängnisvollen Schalter an und aus machen könnt. Ihr findet die Option an der Werkbank, wenn ihr an eurem Lichtschwert herumbastelt. Nun habt ihr also die komplette Kontrolle über das Aussehen eurer Waffe.

With Photo Mode arriving into #JediFallenOrder this week, here's a selection of shots created using it from the Jedi at @Respawn pic.twitter.com/37lFarBqsf