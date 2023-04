Star Wars Jedi Survivor: Download-Größe ist der Todesstern für euren Speicher

Selbst Cal Kestis dürfte wenig Bock haben, stundenlang sein eigenes Spiel runterzuladen.

Als EA bekannt gegeben hat, wie viel Speicher Jedi: Survivor auf dem PC belegen wird, war das Staunen groß: 155 Gigabyte wird der Lichtschwertschnetzler zum Launch einnehmen, also fast das Dreifache des direkten Vorgängers Jedi: Fallen Order.

Nun ist die Download-Größe der Xbox Series X und S-Versionen durchgesickert und die haben es in sich. Außerdem geben sie einen Ausblick auf die PS5-Fassung.

Auch auf den Konsolen weit über 100 Gigabyte groß – mit einer Ausnahme

Da ist wohl einer Person ein Fehler unterlaufen: Im Laufe des Morgens hat die Seite XboxEra offenbar versehentlich die Download-Größe von Jedi Survivor veröffentlicht. Mittlerweile ist der Artikel wieder offline, ungesehen blieb er aber nicht (via WhatIfGaming).

Stimmen die Informationen, nimmt die Series X-Fassung satte 139,08 Gigabyte ein, sie kommt also fast an das irrsinnige Level der PC-Version heran und wird gerade bei langsameren Internetverbindungen viel Zeit beim Herunterladen in Anspruch nehmen.

Wie das Spiel nach dem Download aussieht, könnt ihr hier im finalen Trailer sehen:

1:57 Star Wars Jedi: Survivor - Letzter Gameplay-Trailer vor dem Release veröffentlicht

Die Series S-Version kommt hingegen auf gerade einmal 44 Gigabyte. Am ehesten lässt sich der Unterschied mit den weitaus hochwertigeren Texturen auf der Xbox Series X erklären, die ja immerhin für 4K-Optik ausgelegt sind. Auf der Series S sollte es auf eine Auflösung von maximal 1440p, am wahrscheinlichsten um die 1080p hinauslaufen.

Oder EA hat sich entschieden, jede Sprache der weit, weit entfernten Galaxie im Paket anzubieten, wie einige Fans scherzen.

Was bedeutet das für die PS5-Version? Da sich die PC- und Xbox Series X-Version bei ihrer Größe weitgehend überschneiden, liegt es nahe, dass das Spiel auch dort mehr als 100 Gigabyte in Beschlag nehmen dürfte.

Die Komprimierungsverfahren der beiden Konsolen sind jedoch sehr unterschiedlich, das der PS5 ist im Regelfall ein Stückchen effizienter. Es könnte also durchaus sein, dass die Version für Sonys aktuelle Konsole näher an 100 Gigabyte heranrückt.

Wie sicher ist der Leak?

Wieso XboxEra den Artikel wieder offline genommen hat, ist derzeit noch nicht ersichtlich. Da es sich offenbar aber nicht um einen offiziellen Preload, sondern den Download eines Review-Exemplars handelt, könnte EA daraufhin aktiv geworden sein und darum gebeten haben, die News wieder von der Seite zu nehmen.

Denkbar wäre aber auch, dass sich Bandai-Namco zu Wort gemeldet hat, da im beigefügten Screenshot zu sehen war, dass erst kurz vorher eine Vorabversion vom kommenden Armored Core 6 heruntergeladen wurde.

Neben der Download-Größe von Jedi: Survivor hat sich auch noch das bisher unter Verschluss befindliche Mecha-Action-Spiel Armored Core 6 von FromSoftware ins Bild geschlichen. (Bildquelle: WhatIfGaming / XboxEra)

Nur noch wenige Tage, dann erscheint das neue Star Wars-Spiel

Wie dem auch sei – lang müssen wir nicht mehr warten, bis wir unsere schnellen Konsolen-SSDs mit dem Jedi-Kampfspiel vollstopfen können. Schon am 28. April turnt Cal Kestis über fremde Planeten und zersäbelt reihenweise Sturmtruppen auf Xbox Series X, Series S und PS5.

Ist ein großer Download für euch ein Grund, das Spiel vorzubestellen und vor dem Release herunterzuladen?