Star Wars Jedi: Survivor - Alle Planeten und die Reihenfolge, in der ihr sie bereist

Cals Mission führt ihn über mehrere Planeten.

Schon in Star Wars Jedi: Fallen Order haben Cals Missionen ihn von Planet zu Planet geführt. Das ist in Jedi: Survivor nicht anders. Entsprechend war im Voraus natürlich die Neugierde groß, wohin es ihn dieses Mal verschlägt und ob wir nur neue Orte oder auch altbekannte Gebiete bereisen. Wir haben das Spiel durchgezockt und listen alle Planeten für euch auf.

Spoilerwarnung: Die Liste der Planeten kann euch natürlich Anhaltspunkte zur Story geben. Wir werden nicht verraten, was euch im Detail an diesen Orten erwartet, aber wenn ihr ganz unvorbereitet ins Spiel gehen wollt, solltet ihr nicht weiterlesen.

Alle Planeten, die ihr in Star Wars Jedi: Survivor bereist

Star Wars Jedi: Survivor ist nicht in Kapitel unterteilt, obwohl es sich um einen storyfokussierten Titel handelt. Stattdessen stellen die unterschiedlichen Planeten, die Cal auf seiner Mission abgrast, Abschnitte dar. Insgesamt sind es sechs Stück.

Das sind die Planeten:

Coruscant

Koboh

Jedha

Zerstörter Mond (von Koboh)

Nova Garon

Tanalorr

Der Abschnitt, den ihr in Coruscant spielt, ist noch sehr linear und fungiert als Tutorial. Sobald Cal dann entkommt und mit der Mantis auf Koboh ankommt, gestaltet sich die Welt offener und ihr könnt entweder der Hauptstory folgen, erkunden oder beispielsweise Gerüchten nachgehen.

Greez' Saloon im Außenposten von Koboh fungiert während eurer Reise als zentraler Anlaufpunkt. Der Fokus liegt auf den zwei Planeten Koboh und Jedah. Bei den anderen Planeten handelt es sich eher um Nebenschauplätze.

1:47 Star Wars Jedi: Survivor - Neuer Story-Trailer zeigt, wie es im Sequel weitergeht - Neuer Story-Trailer zeigt, wie es im Sequel weitergeht

Übrigens könnt ihr später auf die Planeten, die ihr bereits erkundet habt, frei zurückkehren. Das gilt auch für Coruscant. Damit ist es möglich, noch im Nachhinein Sammelgegenstände zu suchen. Und das geht sogar, nachdem ihr die Story bereits beendet habt.

Spielzeit: Für die Hauptstory könnt ihr etwa 20 Stunden Spielzeit einplanen. Wollt ihr dagegen auch alles drumherum mitnehmen, könnt ihr euch bis zu doppelt so lang mit dem Spiel beschäftigen.

Danach könnt ihr außerdem noch ins New Game Plus aufbrechen, in dem euch unter anderem zwei neue Lichtschwertfarben zur Verfügung stehen. Welche das sind, erfahrt ihr im oben verlinkten Guide.

Was meint ihr: Sind das genügend unterschiedliche Planeten oder hättet ihr euch mehr gewünscht? Beziehungsweise vermisst ihr ein Setting aus Fallen Order?