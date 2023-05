In diesem Star Wars Jedi Survivor-Bild sieht es so aus, als würde Cal Kestis exekutiert, wir meinen aber andersherum.

Ihr könnt in Star Wars Jedi: Survivor einige wirklich coole Nummern abziehen. Das umfasst nicht nur die Bewegungen und verschiedenen Kampfstile von Cal Kestis, sondern auch besondere Finisher-Animationen. Eine davon sticht (!) aber besonders heraus, wie ein Fan entdeckt hat – offenbar per Zufall und es bleibt unklar, ob es sich dabei um eine spezielle Exekution handelt. Aber das schmälert nicht den Effekt.

Dieser Star Wars Jedi Survivor-Finisher ist extrem stylish, aber wohl nur ein Zufall

Darum geht's: Das Fallen Order-Sequel Star Wars Jedi: Survivor ist da. Wenn ihr die neuesten Patches installiert und keine Probleme mit einigen verbleibenden Technik-Problemchen habt, macht das Ganze wohl auch wirklich Laune.

Hier lest ihr unseren GamePro-Test zu Star Wars Jedi: Survivor und hier könnt ihr euch einen Gameplay-Trailer ansehen:

1:57 Star Wars Jedi: Survivor - Letzter Gameplay-Trailer vor dem Release veröffentlicht - Letzter Gameplay-Trailer vor dem Release veröffentlicht

Stylishe Finisher-Animationen: Wie bereits im Vorgänger liegt auch bei Survivor der Fokus auf den Kämpfen. Mit etwas Geschick könnt ihr die durch grandiose Finisher beenden. Das sieht nicht nur cool aus, sondern fühlt sich auch extrem befriedigend an, wenn die Macht so mit euch ist.

Aber da geht noch mehr: Redditor SVigilante staunt nicht schlecht, als er eine ganz besondere Finisher-Animation zu Gesicht bekommen hat. Hier wird die mehr oder weniger normale Standard-Exekution nämlich mit einer riesigen Minen-Kanone kombiniert. Die schießt einen noch größeren Laser-Strahl, der den Bedlam Raider kurzerhand desintegriert.

So sieht das dann aus:

Absicht oder Zufall? Der Star Wars Jedi: Survivor-Spieler ist sich nicht ganz sicher, ob das so gedacht ist oder einfach nur Zufall war (und wir wissen es auch nicht): Handelt es sich dabei um einen speziellen, extra so inszenierten Umgebungs-Finisher oder wurden hier nur zufällig der Mining-Strahl mit einer normalen Exekutionsanimation kombiniert?

Fans feiern die Aktion: So oder so steht fest, dass hier einfach alles stimmt und sich das Ergebnis wirklich sehen lassen kann. Dementsprechend begeistert und beeindruckt fallen auch die Reaktionen der vielen Kommentator*innen auf Reddit aus. Offenbar gibt es sogar ein Achievement beziehungsweise eine Trophäe dafür, wenn ihr einen Gegner in den Strahl schubst und er desintegriert wird.

Habt ihr vielleicht auch schon ähnliche Finisher in Kombination mit der Umgebung gesehen?