EA portiert Star Wars Jedi: Survivor extra noch einmal auf PS4 und Xbox One

Auch die Last Gen kann den neuesten Star Wars-Titel bald spielen.

Star Wars Jedi: Survivor erschien Anfang des Jahres nur für PS5, Xbox Series X/S und PC. Besonders auf PC hatte das Spiel zu Release mit einigen Problemen zu kämpfen, aber auch bei den Konsolen-Versionen kam es zu einigen Bugs. Seither hat das Entwicklerteam fleißig ausgebessert und ist jetzt sogar für einen Last Gen-Port bereit.

Jedi: Survivor schafft es auch auf die Last Gen

EA selbst hat die Neuigkeit in einem Call zum Quartalsbericht Q1 2024 geteilt. Demnach habe man die Wünsche der Community gehört und will das Spiel auch auf PS4 und Xbox One noch veröffentlichen, wie CEO Andrew Wilson erklärt (via VGC):

Dank der Stärke dieses legendären Franchises und den Forderungen der Community hat sich unser Entwicklerteam dazu verpflichtet, diese Jedi-Erfahrung auf PS4 und Xbox One zu bringen. Im Verlauf des kommenden Jahres werden wir die Leidenschaft der Community nutzen und uns wichtige Momente aus dem Star Wars-Franchise zunutze machen, um dieses großartige Spiel weiterhin relevant zu halten.

Wann erscheint der Port? Einen Releasetermin oder Zeitraum hat EA in seinem Call noch nicht genannt. Wir dürfen aber vermutlich davon ausgehen, dass die Portierung noch einige Monate Zeit in Anspruch nehmen wird. Schließlich wird EA den holprigen Launch der Versionen für PS5, Xbox Series und PC vermutlich nicht wiederholen wollen.

Darum kommt die Last Gen-Version später

Anders als Jedi: Fallen Order kam Jedi: Survivor ursprünglich nicht mehr für PS4 und Xbox One raus. Als Grund dafür nannte Game Director Stig Asmussen vor Release die technischen Beschränkungen der älteren Konsolengeneration. Die PS5 und Xbox Series dagegen hätten es dem Team erlaubt, größere Maps mit mehr Details und Vielfalt bei Umgebungen und Feinden zu bauen.

Es bleibt abzuwarten, wie das Team diese Einschränkungen bei der Portierung auf PS4 und Xbox One umgehen will.

Wartet ihr noch auf die Last Gen-Version von Jedi: Survivor?