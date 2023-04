Star Wars Jedi Survivor: Vor Release noch schnell die Vorbesteller-Boni sichern

Wenn ihr Star Wars jedi: Survivor bis zum 27. April vorbestellt, könnt ihr euch noch die Vorbesteller-Boni sichern.

Am 28. April erscheint mit Star Wars Jedi: Survivor endlich der heißersehnte Nachfolger zum Actionhit Jedi: Fallen Order, und zwar in einer Standard-Version sowie in einer Deluxe Edition mit digitalen Zusatzinhalten. Damit habt ihr noch gut zwei Wochen Zeit, um vorzubestellen und euch die Preorder-Boni zu schnappen.

Jedi Survivor: Deluxe & Standard Edition hier vorbestellen

Die Deluxe Edition ist bei einigen Händlern wie zum Beispiel Amazon bereits ausverkauft, bei anderen könnt ihr sie euch hingegen jetzt noch sichern:

Neben der Deluxe Edition könnt ihr natürlich auch die normale Version vorbestellen. In beiden Fällen bekommt ihr zusätzliche Ingame-Gegenstände als Vorbesteller-Boni, wenn ihr bis zum 27. April bestellt.

Das sind die Vorbesteller-Boni

Die Vorbesteller-Boni bekommt ihr bei beiden Versionen von Star Wars Jedi: Survivor.

Bei den Vorbesteller-Boni gibt es keinen Unterschied zwischen der Standard-Version und der Deluxe Edition. Ihr bekommt die folgenden Ingame-Items:

Kosmetisches Objekt Einsiedler (inspiriert von Obi-Wan Kenobi)

Lichtschwert-Set Einsiedler (inspiriert von Obi-Wan Kenobi)

Blaster-Set Verbrennung

Das sind die Inhalte der Deluxe Edition

Die Jedi Survivor Deluxe Edition liefert nochmal zwei zusätzliche Inhaltspakete.

Die Deluxe Edition bietet neben allen Inhalten der Standard-Version zwei zusätzliche DLC-Pakete mit Ingame-Gegenständen, nämlich das „Galaktischer Held“-Pack und das „Neuer Held“-Pack. Diese liefern die folgende Items:

Kosmetisches Objekt "Schurke" (inspiriert von Han Solo)

Kosmetisches BD-1-Objekt "Zerbeult"

Blaster-Set "Verbrennung"

Kosmetisches Objekt "Held der Rebellion" (inspiriert von Luke Skywalker)

Kosmetisches BD-1-Objekt "BD-Astro"

Lichtschwert-Set "Held der Rebellion" (inspiriert von Luke Skywalker)

Was bietet Star Wars Jedi: Survivor?

17:04 Star Wars Jedi: Survivor hat viel mehr Open World als erwartet

Wie in Jedi: Fallen Order erkunden wir auch in Jedi: Survivor wieder mit dem jungen Jedi Cal fremde Planeten voller imperialer Truppen und gefährlicher Kreaturen. Im Vergleich zum Vorgänger sind die Gebiete deutlich größer und offener. Zu einem typischen Open-World-Spiel wird Jedi: Survivor dadurch zwar nicht, es gibt aber deutlich mehr zu erkunden und zu entdecken.

Das Kampfsystem ist erneut auf den Nahkampf mit dem Lichtschwert fokussiert, wobei sich die Attacken jetzt noch wuchtiger anfühlen und die Duelle durch die Vielfalt der Angriffsarten in den verschiedenen Kampfstilen noch komplexer werden. Daneben soll Cal auf viele neue Macht-Kräfte zugreifen können. Ebenfalls neu ist, dass es Reittiere und eine Schnellreise-Funktion geben soll. Mehr erfahrt ihr hier: