In Star Wars Jedi: Survivor könnt ihr das Lichtschwert viel gezielter einsetzen als im Vorgänger

Der Release von Star Wars Jedi: Survivor, der Nachfolger zu Fallen Order, wurde zwar kürzlich ein wenig nach hinten verschoben, dafür bekommen wir nun aber acht Minuten frisches Gameplay zu sehen. Im Fokus des Videos stehen die unterschiedlichen Arten, wie Cal das Lichtschwert führen kann.

Die fünf Lichtschwert-Haltungen

In Jedi: Survivor schlüpfen wir erneut in die Rolle des Jedi Cal Kestis. Der ist inzwischen älter und erfahrener geworden. Das soll sich nicht nur in der Story, sondern auch bei den Kämpfen widerspiegeln. Bereits am Anfang des Spiels sollen wir spüren, dass Cal inzwischen einiges drauf hat.

Im neuen Spiel stehen uns insgesamt fünf verschiedene Lichtschwert-Haltungen zur Auswahl und starten direkt mit drei davon in die Action: Cal kann seine Waffe ganz normal einhändig führen, als Doppellichtschwert (zwei an den Griffen zusammengesteckte Lichtschwerter) oder als Dualwield, mit je einer Waffe in jeder Hand.

Eine der Haltungen, die später noch dazukommen, heißt "Blaster Haltung". Ins erste Spiel schafften es aus Zeitgründen nur zwei verschiedene Haltungen, während das Doppellichtschwert nur ein Spezialangriff wurde.

Im Video werden uns die Vorteile der neuen Haltungen gezeigt und die Entstehungsgeschichte angerissen. Je nachdem auf welche Weise wir das Lichtschwert führen, können wir beispielsweise Animationen noch spontan abbrechen, um schneller reagieren zu können.

Der neue Release-Termin für Star Wars Jedi: Survivor ist nun der 28. April. All zu lang müssen wir also trotz Verschiebung nicht mehr warten.

Freut ihr euch über die Neuerungen?