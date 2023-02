Star Wars Jedi Survivor geht endlich respektvoll mit unserer Zeit um und beseitigt großen Kritikpunkt aus Teil 1

Star Wars Jedi: Survivor wurde zwar leider verschoben, aber es gibt auch sehr gute Neuigkeiten: Ihr könnt euch jetzt schon mal darauf freuen, dass es eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum ersten Teil geben wird. Ihr könnt im Sequel zu Star Wars Jedi: Fallen Order nämlich endlich auch eine Schnellreise-Funktion nutzen. Aber das war noch nicht alles, es wird sogar noch besser!

Jedi: Survivor bietet endlich Schnellreise und Reittiere

Darum geht's: In Star Wars Jedi: Fallen Order gab es keine Schnellreise. Das hatte laut den Entwickler*innen zwar einen guten Grund, sorgte bei vielen Fans aber für Unverständnis. Der Plan war, so das Erkunden der Spielwelt stärker in den Fokus zu rücken. Das hat zwar durchaus geklappt, aber auch für Ermüdungserscheinungen bei einigen Spieler*innen gesorgt und diese teils sehr genervt.

Das Sequel macht es anders: Eure Wünsche und Gebete wurden erhört. In Star Wars Jedi: Survivor gibt es gleich zwei Möglichkeiten, sich schneller durch die Spielwelt zu bewegen als im Vorgänger. Entwicklerstudio Respawn verrät jetzt nämlich schon einmal, dass ihr euch in der Fortsetzung nicht nur auf den Rücken von Reittieren schwingen, sondern auch eine Schnellreise-Funktion nutzen könnt.

"Wir werden beides bieten, sowohl Schnellreise-Funktion als auch reitbare Kreaturen, um den Spieler*innen dabei zu helfen, schnell von Punkt A nach B und wieder zurück zu A zu kommen." (via: GamesRadar)

Wie funktionieren die? Es gibt auch schon ein, zwei kleinere, allerdings wenig überraschende Details: Die Schnellreisefunktion soll euch von einem Punkt zum anderen bringen, und zwar direkt. Die Reittiere geben euch stattdessen die Gelegenheit, die Gebiete zwischen diesen Punkten zu erkunden, aber eben schneller.

Wenn ihr euch fragt, wie Star Wars Jedi: Survivor aussieht, bitteschön:

2:08 Star Wars Jedi Survivor-Trailer zeigt nicht nur Gameplay sondern auch Release-Date

Neuer Release-Termin: Ursprünglich sollte es nicht mehr lange dauern, bis wir selbst Star Wars Jedi: Survivor spielen können. Aber der Release-Termin wurde jetzt vom März sechs Wochen nach hinten verschoben. Das neue Star Wars-Spiel erscheint jetzt also erst im April.

Wie steht ihr zu Schnellreise-Funktionen? Freut ihr euch oder hättet ihr auch drauf verzichten können?