Star Wars Jedi: Survivor – Entwickler äußerst sich zur Größe der Spielwelten

Auf Star Wars Jedi: Survivor müssen wir noch etwas länger warten als geplant. Denn der Release des Spiels wurde vor ein paar Wochen von Mitte März auf Ende April verschoben. Ein bisschen mehr Zeit also noch für den letzten Feinschliff also, der vermutlich auch den Spielwelten zugute kommen wird.

Denn Protagonist Cal Kestis erkundet auch im zweiten Jedi-Spiel wieder Planeten, die wie schon im Vorgänger frei erkundbar sein werden. In Jedi: Fallen Order waren die Welten noch vergleichsweise kompakt, weswegen die Frage im Raum steht, wie groß die Spielwelten im Nachfolger sein werden.

Alles soll besser – und größer – werden

Und genau dazu hat sich Game Director Stig Asmussen in einem Interview mit dem Play Magazine geäußert (via pushsquare.com). Auf die Verbesserungen von Jedi: Survivor sagte Asmussen folgendes:

"Unterm Strich haben wir schnell gelernt, dass wir die Vorteile der schnelleren Prozessoren, des größeren/schnelleren Speichers, der besseren Ladezeiten usw. nutzen konnten, um viel größere Maps mit mehr Details, höherer Dichte, einer größeren Vielfalt an Gegnern/NPCs und einer insgesamt höheren Wiedergabetreue zu erstellen."

Zugegeben: "Viel größer" ist natürlich keine konkrete Quadratmeter-Angabe und vergleichsweise unpräzise. Trzotzdem lässt es natürlich den Schluss zu, dass die Welten auch mit mehr Geheimnissen etc. ausgestattet sein werden, was dann wiederum die Spielzeit erhöhen dürfte.

Ebenfalls erfreulich ist in jedem Fall die Erwähnung der größeren Gegnervielfalt und der höheren Detaildichte, die Welten in Jedi: Fallen Order wirkten nämlich an manchen Punkten ziemlich leer.

Die Fortsetzung zu Star Wars Jedi: Fallen Order bringt Jedi Cal Kestis als spielbaren Protagonisten zurück, auch wenn dieser nun merkbar gealtert ist. Noch immer kämpft er ums Überleben und legt sich mit dem Imperium an.

Die Fortsetzung bringt dabei jede Menge neue Fähigkeiten ins Spiel, Cal wird außerdem des Öfteren auch auf Reittieren oder in Fahrzeugen unterwegs sein. Zusätzlich gibt es einen nicht spielbaren Begleiter, mit dem koordinierte Kampfmanöver möglich sind.

Der Release von Star Wars Jedi: Survivor ist am 28. April 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC.