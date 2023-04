So funktioniert Respec in Jedi: Survivor.

In Star Wars Jedi: Survivor stehen Cal fünf Kampfstile zur Verfügung, um seine Feinde umzumähen: Zum Beispiel ein einhändig geführtes Lichtschwert oder eine Doppelklinge. Jede dieser "Haltungen" hat einen eigenen Skilltree. Hinzu kommen weitere Fähigkeitsbäume für Überleben und Macht. Da fällt die Wahl der Punkteverteilung gar nicht so leicht. Zumindest könnt ihr im Nachhinein noch umverteilen – aber nur beim ersten Mal gratis.

Respec: Fähigkeitspunkte umverteilen, so geht's

Die XP verdient ihr euch beim Töten von Gegnern. Ein Balken oben auf dem Bildschirm zeigt euch sogar an, wie weit ihr noch vom nächsten Punkt entfernt seid. Habt ihr ihn dann erspielt, habt ihr die Qual der Wahl. An sogenannten Meditationspunkten, euren Checkpoints und Speicherpunkten überall in der Welt, könnt ihr die XP ausgeben.

An Meditationspunkten könnt ihr eure XP ausgeben.

Aber was, wenn ihr euch verskillt habt? Keine Sorge, ihr könnt euren kompletten Build wieder zurücksetzen und noch mal umverteilen. Das geht ebenfalls an den Meditationspunkten. Beim ersten Mal ist das sogar komplett kostenlos. Danach kostet es zwar etwas, aber zumindest nur einen Fähigkeitspunkt - also ein echter Schnäppchenpreis.

Fähigkeitspunkte könnt ihr gut farmen, da die Feinde in typischer Souls-Manier jedes Mal respawnen, wenn ihr euch am Meditationspunkt ausruht. Allerdings müsst ihr, falls ihr sterbt - auch wie bei Soulslikes üblich - eure XP am Punkt eures Ablebens zurückholen, bevor ihr noch mal ins Gras beißt.

Übrigens hatten wir am Ende unseres Spieldurchlaufs auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad bei Weitem nicht genug Fähigkeitspunkte gesammelt, um alle Skills komplett auszurüsten. Ihr solltet euch also durchaus gut überlegen, in welche Richtung ihr euch spezialisieren wollt. Aber dank des Respec-Systems könnt ihr ein wenig rumprobieren und euch notfalls neu ausrüsten.

Nutzt ihr Respec häufig in Spielen, weil ihr erst einmal ausprobieren müsst, welcher Spielstil passt?