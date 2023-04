In Star Wars Jedi: Survivor schlüpfen wir erneut in die Haut von Cal Kestis.

Star Wars Jedi Survivor bietet sehr viel mehr Accessibility-Optionen für Menschen mit Behinderungen als es noch im Vorgänger der Fall war. Dazu zählt unter anderem auch die schlichtweg geniale Möglichkeit, einfach die komplette Spielgeschwindigkeit herunterzuregeln. Besonders in Kämpfen dürfte das den einen oder anderen Jedi retten und andere Spiele können sich davon gern eine Scheibe mit dem Lichtschwert abschneiden.

Star Wars Jedi: Survivor ist viel zugänglicher als Fallen Order, unter anderem dank Geschwindigkeitsregler

Darum geht's: Publisher Electronic Arts und Entwicklerstudio Respawn Entertainment haben zu einem vierstündigen Preview-Event eingeladen. Unter anderem auch Accessibility-Berater und Content Creator Steve Saylor, der das Spiel vor allem im Hinblick auf seine Zugänglichkeit untersucht und darüber spricht.

Spielgeschwindigkeit lässt sich regeln: Im Gegensatz zum Vorgänger könnt ihr in Star Wars Jedi: Survivor dieses Mal sogar selbst die Spielgeschwindigkeit einstellen. Wer will, kann die Geschwindigkeit um 30 oder sogar bis zu 90 Prozent verringern. Vor allem in Kämpfen kann das helfen.

Was bringt das? Ihr habt so deutlich mehr Zeit, zu erkennen, was eigentlich auf dem Bildschirm gerade alles los ist. Zusätzlich lässt sich so einfacher auf Gefahren, Angriffe oder ähnliches reagieren. Die Kämpfe können so viel leichter lesbar und besser kontrollierbar werden.

Das ist natürlich nicht nur für Menschen mit Behinderungen hilfreich, sondern gibt euch auch einfach das Gefühl, ein extrem mächtiger Jedi zu sein, der sogar die Zeit verlangsamen kann.

Einen neuen Schwierigkeitsgrad gibt es auch. Jedi Padawan fügt sich genau zwischen dem Story-Modus und dem Jediritter-Schwierigkeitsgrad ein und schließt damit eine ziemlich große Lücke:

Das war noch nicht alles: Star Wars Jedi Survivor verbessert auch einige Funktionen, die in Fallen Order noch ausbaufähig waren. Dazu zählen zum Beispiel die Möglichkeiten, dass sich Untertitel und HUD-Elemente nun noch besser anpassen und größer anzeigen lassen. Es gibt auch Pfeile und Hinweise dafür, aus welcher Richtung Töne kommen.

Hier könnt ihr euch schon mal die Preview zu Star Wars Jedi: Survior von unseren GameStar-Kollegen ansehen:

17:04 Star Wars Jedi: Survivor hat viel mehr Open World als erwartet

Dabei gilt allgemein allerdings zu beachten, dass sich das Ganze noch in der Entwicklung befindet. Bis zum Release am 28. April kann sich also noch einiges an den Accessibility-Möglichkeiten ändern. Wir legen euch als Vorgeschmack aber auf jeden Fall schon mal das oben verlinkte Video von Steve Saylor ans Herz.

Wie findet ihr die Möglichkeit, die Geschwindigkeit herunter zu drehen? Würdet ihr sie auch nutzen, weil ihr sie einfach nur cool findet?