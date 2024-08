Star Wars Outlaws: Alle Planeten und Monde, die ihr im Open World-Adventure besuchen könnt

Kay und Nix führt es in Star Wars Outlaws durch die halbe Galaxie.

Outlaws setzt als erstes Star Wars-Spiel auf eine richtige Open World. Wobei ihr hier keine nahtlose Welt wie in Assassin's Creed Mirage, Far Cry 6 oder Avatar: Frontiers of Pandora erwarten dürft, da euch Outlaws als Sci-Fi-Titel auch ins Weltall schickt.

Die offene Welt besteht daher genauer gesagt aus mehreren Planeten und Monden, die ihr weitläufig erkunden könnt. Star Wars-Fans dürften viele davon bekannt vorkommen, es gibt aber auch ganz neue.

Welche Planeten und Monde Kay und Nix erkunden und was das Besondere an ihnen ist, haben wir hier für euch zusammengetragen. Sobald das Spiel am 30. August 2024 erschienen ist, ergänzen wir noch, wie ihr zum jeweiligen Planet oder Mond gelangt und was für weitere wichtige Details ihr wissen solltet.

Akiva

Der tropische Regenwald bietet Abwechslung zu den restlichen Planeten.

System: Akiva

Akiva Gebiet: Outer Rim

Outer Rim Biom/Klima: Regenwald

Den warmfeuchten Planeten mit seinem dichten Dschungel kennen wir bereits aus Star Wars-Büchern. Bevor das Imperium die Kontrolle übernahm, stellten Separatisten in einer großen Fabrik Kampfdroiden her. Vermutlich muss Kay sich dort ebenfalls mit ihnen herumschlagen.

Cantonica

Eine Casino-Stadt wie Canto Bight bietet den idealen Schauplatz für Outlaws, in dem Kay ein großes Ding drehen will.

System: Cantonica

Cantonica Gebiet: Outer Rim

Outer Rim Biom/Klima: Wüste

Bekannt für seine Casinos in Canto Bight zieht es vor allem Schmuggler und Verbrecher auf den Planeten. In "Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi" verschlug es Rose und Finn bereits dorthin.

Aber nicht nur in der Stadt, auch im Umland geht es nicht immer gemütlich zu, die Wüste bietet viel Platz für Verbrecherverstecke. Bisher wurde der Planet in früherem Material angedeutet, im jüngsten Trailer fehlt er allerdings. Es ist also nicht klar, ob wir ihn im fertigen Spiel auch bereisen können.

Hier könnt ihr in das neue Video reinschauen:

Kijimi

Kijimi City ein ein verschneites Städtchen.

System: Bryx-Sektor

Bryx-Sektor Gebiet: Mid Rim

Mid Rim Biom/Klima: Schnee, Berge

Mit dem Film "Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers" wurde der verschneite Planet in das Star Wars-Universum eingeführt. In der von Gassen geprägten Kijimi City tummeln sich viele Schurken herum.

Tatooine

Sand und Gestein, wohin das Auge reicht.

System: Tatoo

Tatoo Gebiet: Outer Rim

Outer Rim Biom/Klima: Wüste

Tatooine kennen wir nicht nur aus zahlreichen Star Wars-Filmen, -Serien, -Spielen und -Comics, der Planet wird auch ein Anlaufpunkt für Kay sein.

Aus dem vielen zwielichtigen Gesindel, das sich auf dem Sandplaneten herumtreibt, sticht vor allem Jabba hervor, der das Hutt-Syndikat leitet. Auch er ist Star Wars-Fans natürlich ein Begriff.

Toshara

Toshara erkunden wir direkt zu Spielbeginn.

System: Toshaal

Toshaal Gebiet: Outer Rim

Outer Rim Biom/Klima: Steppe, Gebirge

Den Mond haben wir bislang in keinem Film und auch keiner Serie zu Gesicht bekommen. Kein Wunder, da er extra von Massive Entertainment für das Spiel kreiert wurde.

Die Stadt Mirogana wurde dort in einen gewaltigen Berg gehauen, drumherum gibt es außerdem ein großes und windiges Umland zu erkunden. Dadurch sollen die Ausmaße angeblich die von Washington D.C. aus The Division 2 übertreffen.

Wie wird die Open World aufgedeckt? Gibt es Türme?

In zahlreichen Spielen von Ubisoft – dem Publisher von Outlaws – deckt ihr die Karte auf, indem ihr Türme oder andere hohe Orte erklimmt. In Star Wars Outlaws wird das aber nicht der Fall sein. Indem wir mit Kay ganz klassisch die Welt erkunden, entdecken wir neue Orte und erweitern die Karte.

Vergesst nicht das Weltall

Wer sich jetzt darum sorgt, dass die Planeten und Monde nicht reichen, darf den Weltraum nicht vergessen. Immerhin fliegen wir mit Kay im Raumschiff auch durch die dunklen Weiten, um von A nach B zu kommen. Und dort befinden sich noch Raumstationen, die es zu entdecken gilt.

Grundsätzlich wird die Welt von Outlaws aber nicht so gigantisch sein, wie wir es von anderen Ubisoft-Titeln, allen voran Assassin's Creed, gewohnt sind. Das Star Wars-Spiel setzt auf eine etwas übersichtlichere Welt, um uns ein fokussierteres Erlebnis zu bieten.

