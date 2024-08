'Mit solchen Leuten wird nicht gesprochen': Star Wars Outlaws-Director beendet Diskussion um Keys Aussehen

Creative Director Julian Gerighty hat sich jetzt zu den Diskussionen um Kays Äußeres zu Wort gemeldet.

Wieder einmal steht das Aussehen einer weiblichen Videospiel-Protagonistin zur Diskussion, zumindest wenn es nach bestimmten Stimmen im Internet geht. Julian Gerighty, der Creative Director von Star Wars Outlaws, hat jedoch keine Lust daran, diese Diskussionen mit neuen Inhalten zu befüttern und gibt deswegen deutliche seine Meinung zum Thema ab.

Klare Aussage von Star Wars Outlaws-Director

In einem Interview mit The Washington Post kommt der Diskurs rund um das Aussehen der Protagonistin Kay Vess zur Sprache. Manche Stimmen auf Social Media meinen, sie sei nicht attraktiv genug. So lautet die klare Antwort von Julian Gerighty darauf:

„Es macht keinen Sinn für mich und ist es auch nicht Wert, sich darauf einzulassen. Wenn man sich mit schlechtgläubigen Menschen einlässt, gibt es weder Nuancen noch die Chance auf einen realen Dialog. Deswegen ist alles, was wir machen können, das bestmögliche Spiel zu entwickeln.“ Julian Gerighty, Creative Director von Star Wars Outlaws, zu The Washington Post

Damit möchte Creative Director Julian Gerighty dem Diskurs rund um Kays Aussehen so wenig Raum wie möglich geben. Dennoch äußert er sich trotzdem noch ein bisschen zu seiner Protagonistin und begründet, wieso uns nicht eine topgestylte Heldin in Star Wars Outlaws erwartet.

„Kay soll nahbar sein, eine unbedeutende Diebin, die sich durch die Geschichte schlägt, schlechte Erfahrungen macht und das alles mit viel Humor, Bescheidenheit und Härte durchsteht. Das ist das Wichtige für mich. Und sie ist wunderschön, seid mal ehrlich.“

Und wenn wir ehrlich sein sollen, dann stimmen wir Julian Gerighty durchaus zu: Es gibt Wichtigeres zum Spiel als Kays Aussehen. Zum Beispiel durfte Kollegin Annika im Rahmen unserer Preview endlich selbst das Game zocken und hat noch mit zwei Punkten zu kämpfen:

Auch die Kolleg*innen der GameStar teilen ihre Meinung in einer Preview:

8:40 Wird Star Wars Outlaws eine Nummer zu sicher?

Rund um Star Wars Outlaws sind schon diverse Diskussionen ausgebrochen, wie zum Beispiel diejenigen um den teuren Season-Pass, der euch nicht nur drei Tage vor offiziellem Release das Spiel zocken lässt, sondern auch exklusive Missionen hinter dem erhöhten Preis versteckt.

Zum Glück müsst ihr nicht mehr lange warten, um euch selbst ein Bild vom Spiel zu machen. Star Wars Outlaws erscheint am 30. August für PS5, Xbox Series X/S und PC.

Zockt ihr Star Wars Outlaws direkt zum Release oder wartet ihr erstmal einige Meinungen ab?