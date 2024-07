Star Wars Outlaws: Gibt es Jedi und berühmte Figuren im Spiel? Die Antwort der Entwickler wird euch gefallen

Gibt es eigentlich Jedi in Star Wars Outlaws? Wir klären die Frage.

Bereits gestern hat euch Kollegin Annika in ihrer ausführlichen Preview zu Star Wars Outlaws verraten, wie sie die ersten Stunden im kommenden Open World-Spiel erlebt hat. Neben dem Anspielen konnten wir auch mit Entwickler Massive reden und ein paar interessante Fragen klären.

Darunter auch, ob wir in Outlaws auf bekannte Gesichter und auch Jedi treffen werden – speziell Letzteres ist aufgrund der Zeit, in der das Spiel angesiedelt ist, wahrlich keine Selbstverständlichkeit.

Wann spielt Star Wars Outlaws? Outlaws ist zwischen Episode 5 "Das Imperium schlägt zurück" und Episode 6 "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" angesiedelt. Also einer Zeit nach Order 66, in welcher der Jedi-Orden stark dezimiert wurde.

Von Gameplay-Designer Frederik Thylander wollten wir daher wissen: "Wenige Jedi haben die Klonkriege und Order 66 überlebt, ist es daher möglich, dass wir ihnen in Outlaws begegnen?"



Nun, zunächst einmal denke ich, dass der einzige Jedi, der zur Zeit herumläuft, Luke ist, und der ist ziemlich beschäftigt. Sie sind also in diesem Moment in der Zeitlinie ziemlich rar gesät, aber wir wollen sicherstellen, dass der Spieler und vor allem die Fans die Chance haben, die ikonischen Charaktere zu treffen.