Auch Star Wars Outlaws lässt Fan-Wünsche unerhört und bekommt kein New Game Plus

Licht und Schatten wechseln sich aktuell bei den Neuigkeiten zu Star Wars Outlaws ab.

Ganz allmählich nähern wir uns der Zielgerade, was den Release von Star Wars Outlaws am 30. August anbelangt. Schauen wir auf die jüngsten Meldungen nach zahlreichen Previews und Entwickleraussagen, wird Kays Abenteuer zwar allgemein positiv aufgenommen, doch einige Entscheidungen wie die happige Preisgestaltung für den Vorabzugang und das bislang Gezeigte aus technischer Sicht dämpfen die Vorfreude.

Auch eine jüngste Aussage von Entwickler Massive Entertainment, die auf einen möglichen New Game Plus-Modus angesprochen wurden, dürfte nicht gerade Freudenstürme hervorbringen – erst recht nicht bei Fans von Ubisofts Assassin's Creed Valhalla (via PC Games)

Das sagt Massive zum New Game Plus-Modus

Massive hat sich jetzt gegenüber YouTuber Azzatru zu einem möglichen New Game Plus-Modus geäußert und folgendes gesagt:

Es gibt keinen New Game Plus-Modus. Ich halte das für eine großartige Idee, die wir vielleicht nach Release weiterverfolgen werden. Julian Gerighty, Creative Director von Star Wars Outlaws

Laut Gerighty soll es aber möglich sein, die Spielwelt von Outlaws nach dem Durchspielen weiter zu erkunden und noch offene Missionen abzuschließen. Wie lange euch das Spiel beschäftigen könnte, erfahrt ihr übrigens in folgendem Artikel:

New Game Plus-Modus und Ubisoft, eine schwierige Geschichte

Dass auch Outlaws zumindest zum Release ohne New Game Plus-Modus erscheint, dürfte Spieler*innen von Massive-Spielen, wie zuletzt Avatar: Frontiers of Pandora, oder generell Open World-Blockbustern von Publisher Ubisoft, kaum mehr erstaunen.

Das Ausbleiben eines NG+ sorgte etwa bei Assassin's Creed Valhalla für große Ernüchterung innerhalb der Community, die sich den Modus lange gewünscht und letztlich nicht bekommen hatte. Auch Assassin's Creed Mirage erschien zuletzt ohne den Modus, der dann aber immerhin zwei Monate nach Release auf großen Wunsch nachgereicht wurde.

8:40 Wird Star Wars Outlaws eine Nummer zu sicher?

Hättet ihr euch ein New Game Plus zum Release gewünscht?

Es erstaunt mittlerweile kaum noch, dass ein Ubisoft-Blockbuster zum Release ohne NG+ erscheint. Vielmehr erstaunt jedoch die Art und Weise, mit welcher Überraschung Nachfragen kommentiert werden, obwohl das Thema ein Altbekanntes ist, speziell innerhalb der Ubisoft-Community.

Daher einfach mal die Frage an euch: Hättet ihr euch über ein New Game Plus zum Release von Outlaws gefreut?

Am 27. August startet Outlaws in den Early Access und erscheint drei Tage später für PS5, Xbox Series X/S und PC. Vorab halten wir euch was das erste Open World-Spiel im Star Wars-Universum anbelangt natürlich mit frischen Infos und auch unserem GamePro-Test auf dem Laufenden.

Welches Spiel hat für euch den besten New Game Plus-Modus?