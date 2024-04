Star Wars Outlaws-Release geleakt und lange müsst ihr nicht mehr warten

Der Release von Star Wars Outlaws ist bekannt.

Star Wars Outlaws könnte der große Blockbuster von Ubisoft in 2024 auf PS5, Xbox Series X/S und PC werden, zumindest macht das Open World-Spiel bislang einen ausgesprochen vielversprechenden Eindruck. Wie spaßig das Action-Adventure mit Gaunerin Kay Vess in der Hauptrolle wird, davon können wir uns nach jüngsten Infos schon bald selbst überzeugen – denn der Release wurde vor Enthüllung des neuen Trailers geleakt! (via Insider-Gaming)

Wann erscheint Star Wars Outlaws? In der Woche nach der gamescom geht's los, genauer am 30. August 2024. Für Vorbesteller der Gold- und Ultimate-Edition wird zudem ein Early Access angeboten, der das Spielen bereits drei Tage früher möglich macht.

Woher stammt der Leak? Von Ubisoft selbst, genauer vom YouTube-Kanal Ubisoft Japan, die den Release bereits in der Videobeschreibung vor Enthüllung des neuen Trailers um 18 Uhr angeben.

Release von Star Wars Outlaws etwas später als gemunkelt

Anfang des Jahres machte ebenfalls ein Gerücht der Seite Insider-Gaming die Runde, dass Outlaws noch in der ersten Jahreshälfte von 2024 erscheinen soll, genauer im Mai.

Tom Henderson gab jedoch bereits an, dass es eine Verschiebung geben könnte. Gut möglich, dass der Release zunächst früher angedacht war, nach Aufkommen des Gerüchts die Verschiebung allerdings lediglich Ubisoft-intern erfolgte.

Alle weiteren offiziellen Infos zu Star Wars Outlaws haben wir für euch hier zusammengefasst:

Mehr zu SW Outlaws Alle Infos zu Release, Gameplay, Open World und mehr von Dennis Michel

Das erwartet euch in Star Wars Outlaws

10:38 Star Wars Outlaws - Erstes Gameplay aus dem neuen Open World-Game

Euch erwartet eine Mischung aus Stealth- und Third-Person-Actionspiel mit großem Fokus auf die Story. Gekämpft wird allerdings nicht mit einem Lichtschwert, sondern mit ihrem Blaster.

Zudem setzt Outlaws auf ein Open Universe. Bedeutet, ihr könnt gleich mehrere Planeten weitläufig erkunden und sogar Dogfights im Weltall erleben. Mehr zum Spiel dürften wir vermutlich auch bei der Ubisoft Forward sehen, die am 10. Juni stattfinden soll.

Werdet ihr Star Wars Outlaws zocken und wie gefällt euch das bislang Gesehene rund um Gaunerin Kay?