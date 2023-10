Großes Star Wars-Bundle für Switch: Jetzt 7 Spiele auf einmal bei Amazon vorbestellen

Tolles Weihnachtsgeschenk für Star Wars-Fans: Das Star Wars Heritage Pack für Nintendo Switch könnt ihr jetzt bei Amazon vorbestellen.

Mit dem Star Wars Heritage Pack könnt ihr sieben Klassiker unter den Star Wars-Spielen in einem Paket für Nintendo Switch bekommen. Release der physischen Retail-Version ist der 8. Dezember und somit gerade rechtzeitig, um das perfekte Weihnachtsgeschenk für Star Wars-Fans zu sein. Bei Amazon könnt ihr das Bundle jetzt bereits vorbestellen:

Alternativ ist das Paket auch schon bei MediaMarkt und bei Saturn vorbestellbar. Alle drei Händler liefern versandkostenfrei und bieten eine Preisgarantie: Falls das Star Wars Heritage Pack bis zum Release noch günstiger werden sollte, zahlt ihr automatisch den besseren Preis.

Was bietet das Star Wars Heritage Pack?

Vier Actionspiele, zwei Rollenspiele und ein Rennspiel sind in dem Bundle enthalten, darunter ein paar Titel, die man unbedingt mal gespielt haben sollte. Hier die Liste:

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Star Wars Episode I Racer

Star Wars Republic Commando

Star Wars The Force Unleashed

Star Wars Knights of the Old Republic

Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords

Vor allem das Bioware-Rollenspiel Knights of the Old Republic ist ein großer Klassiker und auch heute noch ein Muss für jeden Star Wars-Fan. Aber auch die beiden Jedi Knight-Spiele sind noch immer tolle First Person Shooter, die nicht zuletzt durch ihren Abwechslungsreichtum und durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Machtkräfte überzeugen.

Beachtet dabei bitte: Auf der Cartridge der Retail-Version sind nur fünf der sieben Spiele enthalten. Die beiden übrigen, nämlich Knights auf the Old Republic 1 und 2 mit einer Größe von 12,1 und 15,9 GB, müssen heruntergeladen werden. Falls euch dafür der Platz fehlt, gibt es bei Amazon praktischerweise gerade ein passendes Sonderangebot:

