Star Wars: Squadrons - Gameplay, Kampagne & mehr: Alle Infos im Überblick

Nachdem Anfang der Woche mit Star Wars: Squadrons das neue Spiel von Entwickler EA Motive mit einem ersten Render-Trailer angekündigt wurde, folgte während der EA Play Live ein umfassender Gameplay-Einblick in den Weltraum-Shooter. Auch wissen wir jetzt mehr über die Einzelspieler-Kampagne. GamePro fasst alle wichtigen Informationen zum Spiel aus dem Livestream für euch zusammen.

Alles Wichtige auf einen Blick:

Release: 02. Oktober 2020

02. Oktober 2020 Plattformen: PS4, Xbox One, PC (Crossplay)

PS4, Xbox One, PC (Crossplay) Genre: Weltraum-Shooter mit Multiplayer-Fokus

Weltraum-Shooter mit Multiplayer-Fokus Kampagne: Ja, komplett in VR spielbar

Ja, komplett in VR spielbar Anzahl Schiffe: 8

8 Multiplayer-Modi: 2, Dog-Fights und Flottenkämpfe (3 Phasen)

Die Raumschlachten werden in der Cockpit-Perspektive ausgetragen und setzen wie erwartet auf Arcade-Action anstelle einer realistischen Flug-Simulation. Als cooles Feature wurden zudem die je nach Raumschiff-Typ unterschiedlichen HUDs gezeigt.

Infos zur Einzelspieler-Kampagne

Dass Squadrons nicht nur eine Multiplayer-Komponente bietet, war bereits bekannt. Auch ist im Vorfeld durchgesickert, dass wir den Singleplayer komplett in VR spielen können. Während der EA Play Live hat Entwickler EA Motive jetzt die Rahmenhandlung verraten und gesagt, in welche Helden-Rollen wir schlüpfen.

Zwei Fraktionen: Richtig gehört, die Kampagne erzählt die Geschichte aus der Perspektive zweier Figuren. Da wäre auf der Seite des Imperiums die weibliche Kampfpilotin Case Kassandora und auf der Seite der Rebellen der männliche Pilot Rao Highmoon. Laut der Entwickler soll die Geschichte der beiden das Kräftegleichgewicht der Galaxie beeinflussen.

Die Mehrspieler-Modi im Überblick

Star Wars: Squadrons bietet 5v5-Raumschlachten, die wir aus Sicht des Imperiums oder der Rebellen erleben, soweit so bekannt. In welchen Modi die Kämpfe ausgetragen werden, wissen wir jetzt ebenfalls.

Dog Fights: In einem Team-Deathmatch treten beide Parteien gegeneinander an.

Flottenkämpfe: Der zweite Multiplayer-Modus ist schon weit umfangreicher und wird in insgesamt drei Phasen ausgetragen:

Phase 1: Beide Parteien müssen Dog-Fights im Zentrum der Karte für sich entscheiden

Phase 2: Zwei Großkampfschiffe müssen entweder angegriffen oder verteidigt werden

Phase 3: Hier müsst ihr die Subsysteme des gegnerischen Flagschiffs zerstören

Alle Raumschiffe

Insgesamt dürft ihr euch in Squadrons hinter das Steuer von 8 Fliegern setzen. Jeweils vier auf Seiten der Rebellen und des Imperiums.

Jäger (Tie-Jäger und X-Flügler): Sie stellen die flexibelste und vielseitigste Klasse dar

(Tie-Jäger und X-Flügler): Sie stellen die flexibelste und vielseitigste Klasse dar Abfangjäger (Tie-Abfangjäger und A-Flügler): Die schnellste und wendigste aller Klassen

(Tie-Abfangjäger und A-Flügler): Die schnellste und wendigste aller Klassen Unterstützung (Tie-Reaper und U-Flügler): Rettet Verbündete und füllt ihre Munition auf

(Tie-Reaper und U-Flügler): Rettet Verbündete und füllt ihre Munition auf Bomber (Tie-Bomber und Y-Flügler): Die Klasse mit der höchsten Feuerkraft

Customization in SW: Squadrons

Wie im Video zu sehen, könnt ihr sowohl euren Piloten als auch eure Raumschiffe individuell anpassen. Neben visuellen Upgrades wird es auch insgesamt 50 Leistungskomponenten geben, mit denen ihr euren Flieger verbessert. So könnt ihr das Flugverhalten durch Items anpassen, die Kampfkraft verbessern und durch Objekte eure Überlebenschancen erhöhen.

Wie sich die Verbesserungen auf das Matchmaking auswirken und ob jeglicher Fortschritt via Ingame-Währung freigeschaltet wird, darüber gibt es bislang noch keine Informationen. Nach dem Battlefront 2-Desaster zum Launch ist ein Lootbox-Modell jedoch eher unwahrscheinlich.

Alle Infos aus der EA Play Live

Während EAs Livestream in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden allerhand Spiele-Neuheiten präsentiert, darunter das neue Spiel von Hazelight Studios, den A Way Out-Machern. Alle Ankündigungen und Informationen haben wir für euch in einer ausführlichen Übersicht zusammengefasst.

Wie haben euch die ersten Gameplay-Einblicke in Squadrons gefallen und sind Weltraum-Shooter überhaupt euer Fall?