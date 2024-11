Meine liebste Stardew Valley-Alternative erscheint auch für die Switch - darum gefällt sie mir so gut

Sun Haven landet schon bald auf der Switch.

Eigentlich gibt es keinen Mangel an Stardew Valley-Alternativen. Der Erfolg des süßen Pixel-Spiels hat den Weg für jede Menge Farm Sims bereitet. Aber nicht alle Titel, die auf diesen Zug aufspringen, sind auch empfehlenswert und einige der wirklich guten Spiele erscheinen zunächst mal nur auf Steam. So auch bei Sun Haven, das mich so richtig gepackt hat.

Für alle, die auf der Switch zocken, gibt es jetzt jedoch eine gute Nachricht, wobei wir uns in Deutschland noch gedulden müssen: Der Titel landet in Amerika nämlich bereits am 29. November auf der Nintendo-Konsole, das weltweite Release-Datum soll folgen und wir hoffentlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Das erwartet euch in Sun Haven

Grundsätzlich setzt Sun Haven auf das altbekannte Konzept, ist dabei aber sehr bunt, abwechslungsreich und motivierend: Wir schlagen Wurzeln in einem neuen Dorf, bauen dort einen Hof auf und Beziehungen zu den Bewohner*innen aus.

Dabei können wir selbstverständlich auch Romanzen eingehen und das unter anderem auch mit Elfen oder Katzenmenschen (Amari). Die Charakterporträts sind von Animes inspiriert und nicht ganz mein Fall, aber das ist natürlich Geschmackssache. Zudem gibt es sehr viele Interaktionen mit den Figuren, gerade auch, da wir für den Fortschritt zahlreiche Story-Missionen abschließen müssen.

Kämpfe spielen außerdem eine etwas größere Rolle als in anderen Farm Sims, angriffslustige Monster wie fiese Riesenkrabben lauern nämlich überall außerhalb der Ortsgrenzen.

Insgesamt setzt Sun Haven noch viel stärker auf Fantasy-Elemente als Stardew Valley, in dem es nur vereinzelt fantastische Komponenten wie den Zauberer in seinem Turm gibt. In Sun Haven treffen wir an allen Ecken und Ecken Drachen, Schlangenmenschen (Naga), Hexen und mehr. Zudem lauert eine düstere Bedrohung im Nebel.

Das hat mich an Sun Haven begeistert

Was mich bei dem Spiel von Anfang an bei der Stange gehalten hat, ist vor allem der extrem motivierende Gameplay-Loop. Während ich mich Alltagstätigkeiten wie Feldarbeit, Erkundung oder dem Pflücken von Früchten widme, sammle ich ganz nebenbei ständig Erfahrungspunkte, für die ich blitzschnell richtig nützliche neue Skills in fünf Kategorien freischalten kann.

So bekomme ich etwa mächtige Angriffszauber wie Feuerbälle dazu oder steigere die Bewegungsgeschwindigkeit meines Charakters. Das alles geht ohne aufwendigen Grind und fühlt sich extrem belohnend an, vor allem, da die Hürden für neue Anschaffungen auch viel niedriger sind als in anderen Farm Sims.

Ich kann unter anderem erste Tiere ohne Stall adoptieren und bekomme zügig Materialien für Maschinen zusammen. Falls ihr euch jetzt aber sorgt, ob man dann nicht extrem schnell alles in dem Spiel erreicht hat, kann ich euch beruhigen: Sun Haven bietet nämlich haufenweise Inhalte, um uns trotzdem lange genug zu beschäftigen.

Wir befassen uns nämlich nicht nur mit einer einzigen Dorfgemeinschaft und einer Farm, sondern bekommen im Lauf der Handlung weitere Wohnsitze in einem Elfendorf, einer neonbeleuchteten Großstadt mit Halloween-Thema und auf dem Meeresgrund dazu.

Zudem locken Haustiere vom Pinguin mit Krone über den die Katze mit Hexenhut bis hin zum Hai, mit dem sich auch an Land Gassi gehen lässt – oder zahlreiche Deko-Elemente und Anpassungen für das Haus.

Falls ihr euch also für Farm-Spiele begeistert, kann ich euch Sun Haven wirklich empfehlen, gerade, falls ihr Lust auf das Fantasy-Setting habt und eine Sim sucht, die eher auf Missionen setzt und nicht zu viel aufwendige Fleißarbeit von euch verlangt.

Falls ihr aber dagegen eine realistischere Welt bevorzugt, euch am Stil der Charakter-Porträts oder den RPG-Elementen stört, werdet ihr mit Sun Haven womöglich nicht glücklich. Dasselbe gilt, falls ihr lieber hauptsächlich frei farmen wollt, ohne Quests zu erledigen.

Werdet ihr euch das Spiel holen, sobald es auch in Deutschland auf der Switch verfügbar ist?