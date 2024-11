Stardew Valley fixt witzigen Unterhosen-Glitch auf Switch & Konsolen, macht stattdessen ein cooles Geheimnis unter Lewis Haus daraus

Das Haus von Bürgermeister Lewis birgt ein finsteres Geheimnis.

Vor einigen Tagen hat Stardew Valley auf Konsolen und Mobile-Geräten den großen Patch auf Version 1.6 bekommen. Der bringt neben neuen Features auch etliche Bugfixes mit, inklusive eines witzigen Fehlers, mit dem ihr euch ziemlich einfach eine seltene Hose sichern konntet. Doch keine Sorge, ihr kommt immer noch an die Bürgermeister "Shorts".

PC-Fans kennen diese Änderungen bereits seit Monaten, aber auf der Nintendo Switch, PlayStation und Xbox stolpert die Community erst jetzt darüber (via Reddit). Vielleicht habt ihr euch auch schon einmal die lilanen Glitzershorts des Bürgermeisters geschnappt, indem ihr euch eine Treppe über die Beine gezogen habt. Ja, richtig gelesen. Genau das ging nämlich auf Konsolen noch bis vor kurzem.

Bürgermeister Lewis gibt euch im Sommer des ersten Jahres die Quest, seine verlorene Unterhose zu finden. Normalerweise liegt sie in Marnies Schlafzimmer, das ihr mit zwei Herzen bei ihr betreten könnt.

Vor Update 1.6 bekamt ihr die Hose durch einen Glitch aber auch, indem ihr mit 99 Steinen eine Treppe baut und diese dann als Hose anzieht. Daraufhin verwandelten sich die Stufen in das begehrte Kleidungsstück.

Fehler behoben und durch neues Geheimnis ersetzt

Entwickler Eric Barone hat diesen Bug mit Update 1.6 behoben, aber gleichzeitig ein witziges neues Geheimnis daraus gebaut. Ihr könnt nämlich immer noch mit einer Treppe an die Glückshose kommen. Dafür müsst ihr in das Schlafzimmer von Lewis gehen.

Habt ihr euch Zugang verschafft, könnt ihr die Treppe auf dem Boden platzieren und entdeckt dadurch einen geheimen Keller des Bürgermeisters. Hier könnt ihr einem kleinen Labyrinth aus Fässern folgen, an deren Ende die Hose liegt.

Sobald ihr sie aufhebt, werdet ihr von aggressiven, fliegenden Shorts angegriffen! Ihr könnt sie nicht besiegen, flieht also so schnell wie möglich zum Ausgang. Damit ihr euch nicht verwirrt, solltet ihr den Weg ungefähr im Kopf behalten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Barone Bugs sympathisch aufgreift. Mit dem großen Update gab es kurz beispielsweise einen Fehler, der Hühner auf eurer Farm verschwinden ließ. Dafür hatte der Entwickler aber eine witzige und logische Lore-Erklärung parat, bis es behoben wurde.

Was bringen Lewis Shorts? Hauptsächlich sollt ihr sie zurückgeben, schließt die Quest ab und bekommt 750 Gold als Belohnung. Ihr könnt sie aber zum Beispiel beim Sterntautaler Volksfest im Herbst auf euren Stand legen und einen einzigartigen Dialog mit Lewis auslösen. Oder ihr werft sie beim Luau-Festival in die Suppe, was ebenfalls eine geheime Zwischensequenz triggert.

Den versteckten Keller von Lewis könnt ihr so oft besuchen, wie ihr möchtet und jedes Mal die Shorts mitnehmen. Dadurch könnt ihr die Quest abschließen und euch trotzdem ein weiteres Exemplar zum Anziehen besorgen. Dafür müsst ihr die Hose gemeinsam mit Gold an der Nähmaschine in Smileys Haus umschneidern.