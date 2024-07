Dieses Fantasy-Stardew Valley habe ich ausprobiert, als alle gerade richtig sauer darauf waren - und ich habe es lieben gelernt

Sun Haven ist ähnlich wie Stardew Valley, aber im Fantasy-Stetting und mit mehr Rollenspiel.

Sun Haven nimmt das Stardew Valley-Konzept, mischt eine gute Prise Fantasy-RPG unter und ist vor gut einem Jahr im Full Release erschienen. Das Spiel kam eigentlich auch richtig gut an, ist aber in letzter Zeit eher negativ aufgefallen – und zwar mit einem neuen DLC, für den stolze 200 Euro aufgerufen wurden.

Aufgrund dieser teuren Sammlungan Zusatzinhalten hagelte es auf einmal negative Reviews auf Steam. Bei mir rief dieser Aufschrei die Lebenssimulation wieder auf den Zettel. Natürlich bin auch ich alles andere als ein Fan überteuerter DLCs oder Shop-Items. Aber mir fiel bei dieser Gelegenheit wieder ein, dass ich den Titel schon lange mal zocken wollte.

Also habe ich den teuren DLC links liegengelassen und mir das Spiel im Steam Summer Sale geschnappt. Jetzt komme ich gar nicht mehr davon weg, denn ich finde es einfach extrem entspannend und belohnend zugleich.

Farm Sim in einer hübsch bunten Fantasywelt

Die Ausgangssituation ist in Sun Haven ähnlich wie ich es aus anderen Farm Simulationen kenne: Ich kehre der großen Stadt den Rücken und ziehe stattdessen einen vernachlässigten Bauernhof bei einem malerischen kleinen Städtchen hoch.

In Sun Haven erkunden wir mehrere magische Orte und lernen unter anderem Drachen kennen, die uns auf die Probe stellen.

Doch gleich zu Beginn fallen Unterschiede auf: Ich darf nämlich mein Volk wählen und spiele als Dämonin samt Hörnern, Flügeln und Schwanz. Daneben wäre beispielsweise auch Elfe möglich gewesen. Das Dorf Sun Haven ist im wahrsten Sinne des Wortes magisch.

Hier gibt es unter anderem einen mächtigen sprechenden Schutzdrachen, Hexen oder Katzenmenschen (Amari). Als Haustier hab ich mir einen Hai geschnappt, der sich an Land pudelwohl fühlt und mir an der Leine überall hin folgt. Zwar gibt es auch eine geheimnisvolle Bedrohung im Hintergrund und Soldaten, die zur Verteidigung bereitstehen, allerdings fühlt sich das Landleben für mich in erster Linie extrem gemütlich an.

1:06 Sun Haven - Der Mix aus Farming-Sim und RPG im Trailer - Der Mix aus Farming-Sim und RPG im Trailer

Das Fantasy-Setting mit Strand, Obstwiesen, Segelschiff im Dock und tiefen Wäldern lädt zum Erkunden ein. Und im Verlauf der Story gelange ich sogar noch in weitere Siedlungen wie das Elfendorf Nel'Vari, in dem ich sogar ein zweites Zuhause bekomme. Zwischen meinen beiden Farmen fliege ich dann mit meinem Greifen hin- und her oder nutze irgendwann Hexenbesen und Skateboard.

Aber nicht nur das Setting begeistert mich

Genau wie in Sun Haven treffe ich auch in den anderen Dörfern neue Figuren, samt Romance Optionen. Apropos Figuren: In dieser Sim heißt es keinesfalls "das ist deine Farm und jetzt mach mal". Stattdessen bekomme ich von den Charakteren ständig eine Fülle an Haupt- und Nebenquests sowie Aufträgen.

Auf der Elfenfarm ist schon wieder jede menge Unkraut gewachsen.

Dabei lerne ich die Dorfbewohner*innen besser kennen. Sie erzählen mir in dem Zuge nämlich jede Menge über ihre Geschichte, Sorgen oder was sie antreibt und bewegt. Da wäre beispielsweise "Berater" Jun, der sich ähnlich wie ein Coach oder Therapeut um die Personen aus Sun Haven kümmert.

Oder die quirrlige Amari Kitty, die oft nicht ernst genommen wird, weil sie sich zu sehr wie eine Katze benimmt. Nya! Und Kai, ein Naga (eine Art Schlangenmensch), der ohne Gedächtnis am Strand angespült wird.

Die Bewohner und Bewohnerinnen erzählen uns Alltägliches, aber auch von den großen Sorgen und Leidenschaften.

Ich erfahre jeden Tag neue kleine Geschichten, aber auch der Gameplay-Loop motiviert mich extrem. Im Gegensatz zu vielen anderen Farm Sims muss ich insbesondere zu Beginn für neue Errungenschaften keinen anstrengenden Grind absolvieren. Fast schon nebenbei verdiene ich mir ständig nützliche neue Skills in ... Kategorien.

Beim Erkunden finden wir viele Items, die sich zu Geld machen lassen, stoßen aber auch auf niedliche Details, wie dieses Vogelpärchen beim Picknick.

So kann ich beispielsweise kostenlose Futterlieferungen, mehr Bewegungsgeschwindigkeit, ein Plus an Angriffspower oder sogar Zauber wie Feuerbälle freischalten. Rund um die Siedlungen muss ich es nämlich stets mit angriffslustigen Monstern wie Krabben, Bananen-schleudernden Äffchen oder Tausendfüßlern aufnehmen.

Auch andere Aspekte haben relativ niedrige Grundvoraussetzungen: Für meine Tiere muss ich erst mal gar keinen Stall bauen, auch Maschinen zur Weiterverarbeitung wie Entsafter und Kochstation kann ich sehr schnell zusammenzimmern und auf meinen Erkundungstouren sammle ich extrem viel gewinnbringende Früchte, Muscheln oder andere Items ein, sodass ich vergleichsweise wenig Zeit mit Feldarbeit verbringe.

Fazit der Redaktion Samara Summer

@auch_im_winter Da ich zur Entspannung super gerne in neue, süße Farm Sims eintauche, hatte ich Sun Haven schon länger im Blick. Allerdings kam mir dann immer was anderes dazwischen und die Charakterportäts, die ich als relativ klischeehaft empfunden habe, trafen auch nicht direkt meinen Geschmack. Jetzt bin ich aber richtig froh, dass ich mich entschieden habe, den Titel nachzuholen. Anfangs war ich zwar etwas erschlagen von den vielen Inhalten und Möglichkeiten, inzwischen habe ich mich aber "eingegroovt" und bin begeistert, dass bei dem Spiel bisher keine langweiligen Grind-Phasen eintreten. Ständig bekomme ich neue Skills, Dialoge, nützliche oder schlichtweg hübsche Items. Dazu kommt die extrem entspannte Atmosphäre mit vielen süßen Details. Beim Zocken kann ich hier einfach komplett abschalten.

Wie sieht es bei euch aus: Könnte Sun Haven auch euren Geschmack treffen oder ist das eher nichts für euch?