Angeln in Stardew Valley ist vor allem am Anfang super schwer, deswegen solltet ihr auf ConcernedApe hören und dieses praktische Item nutzen

Ihr habt Probleme beim Angeln in Stardew Valley? Dieses Item könnte die Lösung sein.

In Stardew Valley Fische zu fangen ist mechanisch sehr simpel, kann aber gleichzeitig auch ziemlich schwer oder sogar frustrierend sein. Entwickler Eric "ConcernedApe" Barone hat das umstrittene Minispiel in einem Interview kommentiert und gibt einen wichtigen Tipp für Neulinge, die Probleme damit haben.

Dieses Starter-Item solltet ihr nicht übersehen

In der Community hält sich die Meinung, dass das Angel-Minispiel vor allem am Anfang viel zu schwer ist. Um den Einstieg etwas leichter zu gestalten, hat Barone mit der Übungsangel (engl.: Training Rod) ein sehr praktisches Item eingebaut, doch viele Leute kennen dieses gar nicht, stellt er in einem aktuellen Interview fest (via PC Gamer).

So bekommt ihr die Übungsangel: Nachdem ihr einen neuen Spielstand gestartet habt, dauert es nicht lange, bis ihr von Fischer Willy kontaktiert werdet. Sobald ihr ihn am Strand besucht, gibt er euch die erste Angel, mit der ihr sofort loslegen könnt.

Die Übungsangel kostet fast nichts und macht euch das Leben zu Beginn deutlich leichter.

Allerdings verkauft er in seinem Laden auch die Übungsangel. Diese kostet lediglich 25 Gold, was auch zu Beginn nicht viel Geld ist. Mit dieser Rute könnt ihr keine seltenen Fische fangen und auch keine Köder anbringen.

Dafür ist der Balken, auf dem ihr die herumzappelnden Fische balancieren müsst, erheblich größer als bei der normalen Start-Angel. Wenn ihr in den ersten Tagen also Probleme mit dem Fischfang habt, solltet ihr sie auf jeden Fall ausprobieren, um mit dem Minispiel warm zu werden und die ersten Fänge stressfreier einsacken zu können.

"Viele Leute hassen es, aber ich mag’s"

Dass nicht alle Menschen Fans des Angel-Minispiels sind, ist Barone absolut bewusst. „Viele Leute hassen es, aber ich mag's“, betont er im Interview. Allerdings sieht er auch die Ursache für die unterschiedlichen Meinungen.

Vor allem am Anfang sei das Minispiel einfach zu schwer, was er auch "etwas bereut". Eigentlich sollte die Lernkurve anders verlaufen und leichter anfangen, bevor es dann im Laufe des Spiels durch stärker zappelnde Fische anspruchsvoller wird, reflektiert Barone.

Stattdessen fängt man mit einem zu kleinen Balken an, in dem die Fische balanciert werden müssen: "Ich hätte mit einem größeren Balken starten sollen". Trotzdem ist das Angeln in Stardew Valley "insgesamt gut", findet ConcernedApe.

Ob der Einstieg ins Fischerleben noch einmal per Update überarbeitet wird, ist ungewiss. Erstmal möchte sich Barone voll und ganz auf sein nächstes Projekt Haunted Chocolatier konzentrieren, was vermutlich noch mehrere Jahre auf sich warten lässt.

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Erst danach solltet ihr wieder mit größeren Patches für Stardew Valley rechnen, zumindest falls er an seinem Plan festhalten kann und nicht zwischendurch doch wieder zu seinem Bauernhof-Baby wechselt. Immerhin gibt es auch ein paar Fallstricke bei der Entwicklung von Haunted Chocolatier, wie er erklärt.

Im Interview hat er zusätzlich verraten, welche weiteren Features er aus heutiger Perspektive anders hätte gestalten sollen. Vor allem der Joja-Konzern hätte eine andere Ausrichtung vertragen können, räumt er ein.

Letztlich könnt ihr euch Angeln im Laufe des Spiels mit Upgrades für die Angel und Köder deutlich leichter machen. Bis dahin kann es aber eine ganze Weile dauern. Um erstmal ein bisschen Geld zu verdienen und die ersten Slots im Aquarium des Community-Centers zu füllen, reicht die Trainingsangel allerdings vollkommen aus.

Was denkt ihr: Mögt ihr das Angeln in Stardew Valley oder würdet ihr euch wünschen, dass ConcernedApe es nochmal überarbeitet?