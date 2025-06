Stardew Valley-Fan baut aus dem Dachboden des Spielerhauses einen Balkon zum Sternegucken und es sieht fantastisch aus

Manche Stardew Valley-Fans sind besonders kreativ.

Stardew Valley lädt dazu ein, sich richtig auszuleben. Dafür gibt es haufenweise Möglichkeiten, aber manche Fans holen daraus so viel mehr raus, als es viele andere für möglich halten. Diese Person hier hat ihren Balkon beispielsweise einfach zu einem Balkon umgebaut, von dem aus man perfekt in die Sterne schauen kann.

Stardew Valley-Fan kassiert extrem viel Lob für den Dachboden-Ausbau, der es auch wirklich in sich hat

Darum geht's: Das Haus auf eurer Stardew Valley-Farm lässt sich ausbauen, und seit dem Update auf Version 1.6 gibt es sogar noch mehr Renovierungsmöglichkeiten. Eine davon ist der Dachboden, der euren Wohnraum noch einmal deutlich vergrößern kann. Aber es kommt natürlich darauf an, wie ihr dekoriert.

Hier könnt ihr euch das Meisterstück eines Fans ansehen (einen Blick auf die gesamte Farm im Jahr 19 findet ihr hier):

Während sich manche Stardew Valley-Spieler*innen voll und ganz auf die Arbeit und das Farmen konzentrieren, investieren andere richtig viel Zeit und Energie in die Inneneinrichtung. Nach all den Jahren der stetigen Updates gibt es mittlerweile auch einfach richtig viele Möbel und Deko-Gegenstände, die ihr dazu nutzen könnt.

Aber ein Balkon samt Ausblick auf den nächtlichen Sternenhimmel zählt eigentlich nicht zu den vorgefertigten Dingen, die es in den diversen Katalogen gibt. Dieser Fan hier hat es aber trotzdem hinbekommen, dass der Dachboden genau danach aussieht.

Der Trick ist nämlich, dass eine ganze Menge Dekorationen, die eigentlich für draußen gedacht sind, auch drinnen ordentlich was hermachen. Zum Beispiel der Zaun, der hier für die Illusion einer Balkon-Balustrade genutzt wurde. Gepaart mit der richtigen Tapete und einigen Verzierungen, die zusätzlich noch angebracht wurden, ergibt sich ein echter Hingucker.

Die Community ist begeistert: Viele Kommentare unter dem Reddit-Beitrag beglückwünschen die Person zu ihren guten Einfällen und so viel Kreativität. Eine ganze Menge erklärt auch freiheraus, dieses Design so oder so ähnlich zu übernehmen. Selbstverständlich wird auch mehrfach nachgefragt, wie das so genial hinbekommen wurde.

Wie geht es mit Stardew Valley weiter? Eigentlich soll das Spiel fürs Erste keine Inhalts-Updates mehr bekommen. Aber das wurde schon mehrfach gesagt und Entwickler Eric Barone meinte selbst auch schon, dass er wohl kaum die Finger davon lassen kann. Aber er kümmert sich jetzt erst einmal um sein nächstes Spiel Haunted Chocolatier.

Wie gefällt euch der Balkon auf dem Dachboden zum Sternegucken? Wie habt ihr euer Haus so eingerichtet, worauf seid ihr besonders stolz?