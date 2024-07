Stardew Valley-Entwickler schwört, niemals Geld für DLCs oder Updates zu verlangen, macht Versprechen an Fans, das er hoffentlich nie bereuen wird

Pierre hält von dieser wirtschaftlichen Entscheidung sicher nicht viel.

Stardew Valley-Entwickler Eric "Concerned Ape" Barone, der zu Beginn im Alleingang an der Farm Sim arbeitete, genießt bei Spieler*innen einen sehr guten Ruf. Das liegt hauptsächlich daran, dass er sich trotz des Erfolgs seines Spiels in der Regel sehr gelassen, authentisch und unkonventionell gibt.

Zu seinem von Fans herbeigesehnten Update 1.6 verriet er beispielsweise nur, dass es live gehe, sobald er seinen Kaffee getrunken habe. Jetzt hat er eine weitere Aussage zu Updates und Erweiterungen getroffen, über die sich Fans freuen dürften; beziehungsweise hat er sogar einen Eid geschworen!

Der Entwickler gibt sich auf X (ehemals Twitter) sehr feierlich und erklärt:

Bei Eric Barones Post handelt es sich, wenn wir es genau nehmen, um eine Antwort auf einen Kommentar zu einem seiner anderen Posts. Zuvor hat der Entwickler nämlich auf X verraten:

Die Ports und das nächste PC-Update sind immer noch in Arbeit. Ich weiß, es braucht eine ganze Weile, sie sind jede Minute in meinem Kopf. Ich habe persönlich jeden Tag an dem mobile-Port gearbeitet. Ich werde ankündigen, wenn es bedeutsame News gibt (z.B. das Release Datum). Ich hoffe, ihr habt einen guten Sommer.