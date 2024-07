Einer der besten Stardew Valley-Konkurrenten wird mit 90% auf Steam gefeiert, haut 200 Euro-DLC raus und Fans strafen das Game sofort ab

Sun Haven würzt Stardew Valley mit einer ordentlichen Portion Fantasy und RPG-Elementen.

In den vergangenen Jahren haben Farming-Sims wie Stardew Valley oder Animal Crossing viele neue Fans gewonnen, die ständig auf der Suche nach neuem Futter sind. Sun Haven gilt als eine der besten Alternativen und verbindet die Stärken von Stardew Valley mit einer spannenden Fantasy-Welt und RPG-Mechaniken.

Auf Steam konnte der Titel zuletzt noch starke 90 positive Reviews vorweisen, zuletzt kamen aber viele negative Stimmen dazu. Das liegt weniger am eigentlichen Spiel, sondern viel mehr an der Preispolitik des Studios.

Über 185€ für DLCs

Die allermeisten negativen Stimmen beziehen sich dabei auf das Sun Haven Ultra Bundle, das aktuell mit 10 Rabatt für "nur noch" 185,75€ angeboten wird. Normalerweise kostet das Bundle sogar 206,43€. Zum Vergleich: Das Spiel alleine kostet derzeit auch ohne Preisnachlass nur 20,99€.

Das steckt im Bundle: Bei dem Preis würde man natürlich erwarten, dass im Bundle allerlei spannende Geschichten, neue Umgebungen oder sogar Mechaniken enthalten sind. Wirkliche spielerische Neuerungen bietet allerdings nur das "Sun Down Survivors"-Pack, in dem ihr eine alternative Zeitlinie besuchen könnt.

Der Rest des Bundles besteht aus dem Soundtrack des Spiels und einer ganzen Reihe von rein kosmetischen DLCs. Die haben es preislich auch alleine ganz schön in sich. Für das "Sun Haven: Bloom and Doom Pack" werden etwa 14,79€ aufgerufen. Für den Preis bekommt ihr dann 33 Kleidungsstücke mit Insektenmotiven, 9 Möbelstücke mit Insektenmotiven, 1 Reittier mit Insektenmotiven und 2 Haustiere mit Insektenmotiven.

Das sagt die Community: Fans des Spiels machen ihrem Ärger vor allem in den Steam Reviews Luft. Dort steht Sun Haven nach insgesamt über 15 tausend Bewertungen noch immer auf "Sehr positiv". Die kürzlich abgegebenen Reviews sind allerdings nur noch "Ausgeglichen", gerade im Juni kamen viele negative Wertungen dazu.

Schade ist vor allem, dass in vielen Wertungen ausdrücklich gesagt wird, dass Sun Haven im Grunde ein tolles Spiel ist, aber die Preis- und Update-Politik Fans enttäuscht. User Mystique schreibt etwa am 24. Juni:

"So sehr ich Sun Haven auch verehre und die Ideen und Charaktere geliebt habe. Die Gier ist es, die am Ende die Liebe der Fans zu Sun Haven zerstören und neue Spieler abschrecken wird. Es gibt so viele Bugs, aber sie konzentrieren sich darauf, mehr und mehr bezahlte DL zu machen."

Offenbar gibt es gerade bei der Übersetzung in verschiedene Sprachen große Probleme und bestimmte Mechaniken funktionieren nur unzureichend. Statt diese Probleme zu beseitigen, werden aber immer nur neue DLCs veröffentlicht. So ist zumindest der Vorwurf.

Jetzt seid ihr gefragt. Spielt ihr Sun Haven und könnt ihr die Kritik der Fans nachvollziehen? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!