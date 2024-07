Mutter und Sohn erreichen Stardew Valley-Perfektion und sie feiern es mit einer fantastischen Geburtstagsparty samt Bürgermeister-Shorts

Natürlich dürfen die Shorts des Bürgermeisters bei einem Stardew-Valley-Event nicht fehlen. (Bild: Reddit / Apprehensive_Fig4564)

Stardew Valley muss nicht zwingend nur beim Spielen eine Wohlfühloase sein, denn die Inhalte der Farming-Simulation lassen sich auch ins echte Leben übertragen. Das beweist zumindest eine Lehrerin mit einem Händchen für Partyplanung sowie fürs Basteln, welche die Geburtstagsparty ihres Sohnes mit Stardew Valley als Thema organisiert.

Auf Reddit teilt Apprehensive_Fig4564 die Geburtstagsparty für ihren Sohn in ihrem bisher ersten Beitrag mit dem Titel “Stardew Valley Geburtstag“. Achtung: Niedlichkeits-Alarm.

Apprehensive_Fig4564 erzählt, wie sich ihr Sohn diesen Sommer eine Geburtstagsparty mit Stardew Valley als Thema gewünscht hat. Zuvor hatten die beiden nämlich die Perfektion in Stardew Valley erreicht – das heißt, sie haben so ziemlich alle Inhalte freigeschaltet.

Eine Geburtstagsparty getreu dem Motto Stardew Valley, eine richtig coole Idee.

Weil Apprehensive_Fig4564 den Sommer über Lehrerin ist, beschreibt sie ihren Spaß beim Aufstellen des Festes. Kein Wunder, denn die Inhalte der Party waren mindestens so bunt wie das Spiel selbst.

Am Fest haben die Teilnehmer*innen unter anderem die Shorts des Bürgermeisters gefunden, geheime Notizen entschlüsselt, Dorfbewohner*innen bei ihren Anfragen geholfen, die goldene Walnuss gefunden sowie diverse Spiele gespielt. Auf der Party haben die Kinder auch ein eigenes Bündel fertiggestellt: Das Geburtstagsbündel, das mit Aufgaben für die fünf verschiedenen Fähigkeiten aus dem Spiel gefüllt war.

Wenn ihr die Welt von Stardew Valley bereits in- und auswendig kennt, weil ihr vielleicht selbst bereits die Perfektion erreicht habt, dann könnte eventuell das fantasievolle Sun Haven etwas für euch sein. Kollegin Samara ist vom Spiel begeistert:

1:06 Sun Haven - Der Mix aus Farming-Sim und RPG im Trailer - Der Mix aus Farming-Sim und RPG im Trailer

Die Community ist begeistert

Auf Reddit zeigen sich die Kommentare begeistert und teilweise sogar gerührt. Puzzled-Cloud-5104 hatte von den Bildern der Party sogar Tränen in den Augen. Wie andere Mitglieder der Stardew Valley-Community findet auch Puzzled-Cloud-5104, dass die Erinnerung an das besondere Geburtstagsfest dem Sohn von Apprehensive_Fig4564 noch lange im Gedächtnis bleiben wird.

An anderen Stellen bewundern auch viele Personen in den Kommentaren Apprehensive_Fig4564s Auge fürs Detail. Von den vielen Aufgaben, die allesamt an das Spiel angelehnt sind – und die Shorts des Bürgermeisters, die bis heute in der Community für Lacher sorgt – bis hin zu den unterschiedlichen Dekorationen regnet es nur so Lob.

Habt ihr schon einmal eine Geburtstagsparty mit einem Videospiel als Thema besucht oder vielleicht sogar selbst organisiert?