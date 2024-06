'Schätze, ich hör' auf!' Stardew Valley-Pechvogel stirbt in der Mine und verliert drei der besten Waffen überhaupt

Stardew Valley macht in der Regel gute Laune, kann sich aber durchaus auch ins Gegenteil verkehren.

Stardew Valley ist eigentlich ein Cozy Game und hilft vielen Menschen beim Entspannen und Abschalten. Wer aber nicht nur Gemüse anpflanzen und Tiere groß ziehen will, kann sich auch eine Herausforderung in den Dungeons suchen. Dort geht es allerdings sehr rau zu und wenn ihr so richtig großes Pech habt, könnt ihr Teile eurer Ausrüstung verlieren.

So ist es zum Beispiel dieser Person hier ergangen, die gleich drei absolut großartige Waffen verloren hat, als sie in den Minen ihrem Schicksal erlegen ist. Aber es gibt zum Glück Hoffnung.

So blöd kann's laufen: Stardew Valley-Spielerin verliert drei extrem mächtige Items in den Minen

Darum geht's: Wer es wirklich wissen will, kann sich in Stardew Valley in drei verschiedene, umfangreiche Dungeons stürzen. Die bieten nicht nur haufenweise Mineralien, andere coole Fundstücke und Monster, sondern können auch richtig gefährlich werden. Wenn ihr nicht genug zu essen dabei habt oder nicht aufpasst, segnet ihr ganz schnell das Zeitliche:

Eigentlich wäre das nicht so schlimm: Ihr werdet immer von aufmerksamen Bewohner*innen entdeckt und ins Krankenhaus gebracht. Aber wenn ihr dort aufwacht, nachdem ihr in den Minen zusammengebrochen seid, weil ihr keine Lebensenergie mehr hattet, verliert ihr einige Items aus eurem Inventar. Welche ihr verliert, bleibt dem Zufall überlassen – und das kann richtig blöd laufen.

So wie in diesem Fall: Redditor bringmethecatz hat drei richtig gute Waffen mit dabei gehabt und alle drei verloren. Da wäre zum einen die Iridium-Nadel (ein seltener Monster-Drop, der sich besonders gut gegen Geister eignet, weil er sie nicht zurückstößt), zum anderen die unendliche Klinge (das beste Schwert des Spiels) und dann auch noch der Galaxie-Hammer. Alle drei wären nach dem Bildschirm-Tod theoretisch futsch.

Aber, keine Panik: Normalerweise könnt ihr in solchen Momenten einfach das Spiel beenden und den Tag neu starten. So lange ihr noch nicht geschlafen und dadurch gespeichert habt, sollten auf diese Art verlorene Items also nicht unwiederbringlich verloren sein. Ihr verliert aber natürlich dann alles, was ihr in den Minen eingesammelt habt.

Warum eigentlich drei Waffen? In den Kommentaren wird unter anderem auch diese Frage hitzig debattiert. Die Antwort lautet: So richtig weiß es die Erstellerin des Posts auch nicht, aber sie hat immer alle Werkzeuge dabei und liebt es, die Wahl zu haben. Mit der Nadel lassen sich außerdem die Geister am besten besiegen. Besonders guter Trick: Ihr könnt die Pfanne als Hut tragen und so einen Inventar-Platz sparen.

Mit Stardew Valley 1.6 kein Problem: Dank des neuesten Updates wurden die Verlust-Möglichkeiten deutlich eingeschränkt. Seit dem 1.6-Patch könnt ihr insgesamt nur noch drei Gegenstände und gar keine Infinity-Waffen mehr verlieren. Eure besten Items sind also auf dem PC bereits geschützt. Dummerweise hat bringmethecatz aber auf der Nintendo Switch gespielt, wo es das neueste Stardew Valley-Update leider noch gar nicht gibt.

Was war das wertvollste, was ihr in den Stardew Valley-Minen verloren habt und wie seid ihr damit umgegangen?