'Ich hasse dieses Spiel': Stardew Valley-Fan kippt in der Mine um und verliert die beste Waffe des Spiels

Hier seht ihr Marlon vor der Abenteurer-Gilde und daneben die beste Stardew Valley-Waffe.

Stardew Valley ist eigentlich eine entspannte Farming-Simulation, bei der ihr Gemüse gießt und Tiere streichelt. Wer es aber so richtig wissen will, kann sich auch in die Tiefen der Minen stürzen und dort aufregendere Abenteuer erleben. Ihr solltet nur dabei aufpassen, dass ihr nicht umkippt oder das Zeitliche segnet, weil ihr bei Letzterem – je nach Version – sonst ziemlich viele Gegenstände verlieren könntet.

Stardew Valley kann durchaus ziemlich grausam sein, wenn ihr nicht aufpasst und in der Mine sterbt

Darum geht's: In Stardew Valley gibt es eine ganze Menge an Dungeons, die ihr erkunden könnt. Zuerst habt ihr vor allem auf die normalen Minen Zugriff, die euch ohne die passende Ausrüstung aber auch schon ganz schön gefährlich werden können. Dabei gelten die folgenden Regeln:

Klappt ihr in der Mine zusammen, weil ihr keine Energie mehr habt, verliert ihr ein bisschen Gold.

Sterbt ihr in der Mine, weil ihr keine Gesundheit mehr habt, verliert ihr zusätzlich noch Gegenstände.

Das Fiese daran ist, dass diese Gegenstände zum Beispiel auch alles umfassen können, was ihr mitgebracht habt. Ihr geht also im schlechtesten Fall nicht nur ohne die eingesammelten Schätze nach Hause, sondern eventuell auch ohne eure Werkzeuge, Lebensmittel, Bomben oder Waffen.

So ist es diesem Stardew Valley-Fan ergangen: Er hat bei der ganzen Angelegenheit offenbar das größtmögliche Pech überhaupt gehabt und allerhand Kram verloren. Da wären zum Einen über 300 Mega-Bomben und 163 Triple Shot-Espressi, zum anderen aber vor allem auch die extrem wertvolle Infinity Blade, die beste Waffe des Spiels.

Was ist die Infinity Blade? Die Unendliche Klinge ist "die wahre Form des Galaxie-Schwerts" und kann mit Hilfe von einigen besonders seltenen Crafting-Materialien und dem nicht weniger seltenen Galaxie-Schwert in der Vulkanschmiede hergestellt werden. Sie existiert seit Version 1.5 und stellt die beste Waffe in Stardew Valley dar. Es gibt zwar noch einen Hammer, der mehr Schaden austeilt, aber langsamer ist.

Kann der Fan es irgendwie zurückbekommen? Ja, ihr könnt bei Marlon in der Abenteurer-Gilde einen einzigen Gegenstand zurückkaufen, den ihr durch euer Ableben verloren habt. Aber ihr könnt auch einfach das Spiel ohne zu Speichern beenden und den Tag noch einmal von vorn beginnen. Was bei einem so umfangreichen Verlust durchaus ratsam erscheint.

Ansonsten habt ihr aber normalerweise selbst dann auch noch die Möglichkeit, zu einem früheren Spielstand zurückzukehren, wenn ihr schon geschlafen habt. In den Einstellungen sollte es eine Möglichkeit geben, ein Backup-Savegame zu laden. Damit könnt ihr zumindest einen Tag zurückgehen.

In Version 1.6 kein Problem mehr: PC-Spieler*innen von Stardew Valley kommen bereits in den Genuss des Stardew Valley-Updates 1.6. Die neue Version begrenzt die Möglichkeit, Gegenstände zu verlieren auf 3 Items und zusätzlich gibt es gar nicht mehr die Gefahr, Infinity-Waffen zu verlieren. Was aber leider natürlich nichts bringt, wenn man die Mobile-Version von Stardew Valley spielt, die das Update noch nicht erhalten hat.

Was war euer schlimmster Verlust beim Stardew Valley-Spielen in den Minen bisher?