Bereit für den Frühling? Zwar ist es draußen noch etwas zu kalt zum anbauen, aber ihr könnt es schon jetzt in Stardew Valley machen!

Wenn ihr mich fragt, ist Stardew Valley für mich persönlich eins der entspanntesten Spiele überhaupt. Vor allem jetzt wo es ganz langsam anfängt draußen wieder wärmer zu werden, steigt bei mir die Sehnsucht nach frischem Gemüse und wachsenden Pflanzen, die nach einem kalten Winter wieder zum Leben erwachen.

Ich hoffe es geht einigen von euch da draußen genauso wie mir, denn ich hab für euch ein tolles Angebot parat: Bei Amazon gibt es Stardew Valley aktuell mit 25% Rabatt für die Nintendo Switch. Damit kostet euch das Spiel 29,99€ statt den ursprünglichen 39,99€. Aktuell ist das auch der beste Preis, vorausgesetzt ihr möchtet das Spiel in der Hand halten können.

Stardew Valley als Lifestyle

Das 2016 erschienene Stardew Valle gilt mittlerweile für viele als DAS Cozy Game schlechthin. Dementsprechend sind die Fangemeinde sowie Community rundum den Bauernhof sehr groß. Ähnlich wie beim Animal Crossing Franchise kommt damit ein ganzer Lifestyle, mit dem Fans sich beschäftigen können.

Egal ob Merchandise, atmosphärisches Gaming-Setup, Pixel Art, oder LoFi-Musik: Die Welt von Stardew Valley geht viel weiter als eure Farm im Spiel selbst. Wenn ich zum Beispiel einen langen Arbeitstag vor mir habe, weiß ich ganz genau welche Musik mich durch den Tag bringen wird. Ich mach ganz einfach auf Youtube LoFi Beats zum chillen an. Oft ist dann hier die Rede von Stardew & Chill.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Dass das Spiel wirklich super entspannend ist, zeigen aber auch Let's Plays der Youtube Legende Gronkh. Seine Community berichtete oft davon, dass manche Geräusche in Stardew Valley zu laut sind. Der Grund hierfür ist ganz einfach: Viele Zuschauer schlafen gerne bei Videos wie Minecraft oder eben Stardew Valley ein. Ich oute mich jetzt einfach mal und sage euch, dass die Rede hier von mir ist. Aber ich bin wirklich nicht alleine damit, ich schwöre es euch!

Ihr seht also: Stardew Valley ist viel mehr als nur ein entspanntes Spiel. Wenn ihr erstmal Fan geworden seid, erwartet euch so viel mehr, was es zum entdecken gibt. Schlagt also bei dem aktuellen Amazon Angebot zu und kauft euch das Spiel mit 25% Rabatt für die Nintendo Switch. So könnt ihr es sogar mit in euren Garten oder Balkon nehmen und draußen spielen!

Wenn ihr noch mehr zum Thema Stardew Valley erfahren wollt, dann schaut euch doch mal folgende Artikel an:

Mehr zum Thema Stardew Valley: Die Strandfarm hat eine geheime Angelstelle und so kommt ihr hin von David Molke

Mehr zum Thema Stardew Valley: So verdient ihr unendlich viel Geld dank Multiplayer-Glitch von Annika Bavendiek