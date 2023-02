Stardew Valley: Die Strandfarm hat eine geheime Angelstelle und so kommt ihr hin

Wusstet ihr, dass es in Stardew Valley auch eine Farm am Strand gibt? Wahrscheinlich schon. Aber kennt ihr auch die geheime Angelstelle? Aha! Vielleicht habt ihr sie schon einmal von etwas weiter weg erspäht, aber euch gefragt, wie man da eigentlich hinkommt. Dann haben wir hier die Antwort für euch.

Stardew Valley: So kommt ihr zur geheimen Strandfarm-Angelstelle

Darum geht's: Vielleicht seid ihr wie ihr und habt ewig vergeblich versucht, in dem Tümpel auf eurer Standardfarm irgendetwas anderes als Müll zu angeln. Dann habt ihr euch wahrscheinlich ebenfalls sehr über die Strandfarm gefreut, die mit Update 1.5 eingeführt wurde.

Seit diesem Update gibt es eine ganze Menge verschiedener Startmöglichkeiten, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt, falls ihr – ebenfalls wie ich – seit über 200 Stunden an ein und derselben Farm werkelt. Ihr könnt zum Beispiel einen Vierseitenhof der etwas anderen Art starten oder im Wald sowie den Bergen beginnen.

18 3 Stardew Valley Update 1.5 liefert richtig viele gute Gründe für eine neue Farm

Auf der Strandfarm könnt ihr theoretisch fast überall angeln. Es macht fast keinen Unterschied, an welcher Stelle ihr eure Iridium-Angel auswerft. Aber da gibt es diese eine Angelstelle, die unerreichbar scheint. Dort winkt tatsächlich auch ein ganz besonderer Fang in Form eines speziellen Bildes für die Wand eures Hauses.

Wie komme ich da hin? Es ist eigentlich ganz einfach: So wie auf der Ingwer-Insel könnt ihr nämlich auch hier einen geheimen Höhlengang entdecken. Der befindet sich am linken unteren Rand eurer Farm, oberhalb der Erhebung.

Dort könnt ihr einfach durch den Berg oder Hügel hindurch laufen und kommt auf der anderen Seite an der Angelstelle raus. Es gibt wohl kaum einen idyllischeren Ort, an dem es sich ungestörter Angeln lässt!

Hier seht ihr nochmal in einem TikTok-Video, wie ihr am besten zu der Angelstelle gelangt.

Mehr zu Stardew Valley:

Wenn ihr davon überrascht seid, dass ihr dort auch ein Gemälde angeln könnt, lasst euch gesagt sein: Es gibt diverse Stellen in Stardew Valley, die euch einzigartige Belohnungen bescheren, wenn ihr dort angelt. Probiert zum Beispiel mal das Wasserbecken außen am Spa in den Bergen.

Wusstet ihr schon, wie ihr zu der Angelstelle kommt? Was ist euer Lieblings-Layout für die Farm?