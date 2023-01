Stardew Valley: So verdient ihr unendlich viel Geld dank Multiplayer-Glitch

In Stardew Valley gehört es zum Spielprinzip, als Neuling in Pelican Town bei Null anzufangen und sich nach und nach eine immer profitablere Farm aufzubauen. Wem das kleinteilige Produzieren und Verkaufen von Erzeugnissen aber trotzdem nicht schnell genug geht, der kann mit einem Geld-Glitch nachhelfen – vorausgesetzt, ihr spielt im Multiplayer. Für den folgenden Trick, der von Userin reecentlyy auf TikTok geteilt wurde, benötigt ihr nämlich eine*n Mitspieler*in.

So dupliziert ihr im Multiplayer Items

In dem Video zeigt und erklärt die TikTok-Userin kurz und knapp, wie einfach ihr im Multiplayer von Stardew Valley Gegenstände vervielfältigen könnt. Das einzige, was ihr tun müsst, ist als Duo gleichzeitig ein auf dem Boden platziertes Item zu zerschlagen, beispielsweise eine Prismatische Scherbe mit einer Axt. Dadurch landet das zerschlagene Item im Inventar beider Spieler*innen, statt in nur einem, wird also verdoppelt.

Hier seht ihr das Video, das den Geld-Glitch demonstriert:

Wiederholt ihr diesen Vorgang (im besten Fall mit den wertvollsten Items, die euch aktuell zur Verfügung stehen), könnt ihr so recht schnell viel gewinnbringende Ware in die Kiste neben euer Haus packen und verkaufen. Der Geldsegen folgt dann am nächsten Morgen.

Allerdings wissen wir nicht, wie lange dieser Geld-Glitch im Multiplayer funktioniert. Es ist durchaus möglich, dass er durch ein Update irgendwann wieder rausgepatcht wird. Wollt ihr also im Stardew Valley-Multiplayer schnell viel Geld machen, beeilt euch im Zweifel lieber.

Habt ihr Glitches wie diese schon in Stardew Valley genutzt? Oder verdirbt euch das den Spielspaß?