‘Ich kann meinen Augen kaum glauben’ - Stardew Valley-Fan macht nach 2000 h versehentliche Entdeckung, die die Community ins Staunen bringt

Stardew Valley bietet viele Möglichkeiten, seinen Bauernhof zu gestalten.

Dank zahlreicher Dekorationsobjekte haben Spieler*innen in Stardew Valley unzählige Möglichkeiten, ihr trautes Heim auf individuelle Weise zu gestalten. Damit das Haus noch gemütlicher wird, gibt es Plüschtiere, die im Regal oder auf dem Boden platziert werden können.

Ein Fan hat über 2.000 Spielstunden gebraucht, um eine neue Möglichkeit zu entdecken, wie das eigene Zuhause verschönert werden kann. Die Entdeckung hat er nur durch Zufall gemacht, wie er auf Reddit erzählt.

Stardew Valley: So könnt ihr Plüschtiere anders platzieren

Was können wir mit den Plüschis sonst noch machen? Nutzer youkaylemis hat ihr Zuhause dekorieren wollen und dafür ein Plüschtier auf ein Regal setzen wollen, das sich zwischen zwei Kinderbetten befand. Allerdings landete das Plüschi nicht im Regal, sondern im Bett.

In einem Foto zeigt youkaymelis, wie ein Plüschtier des Junimo-Waldgeists und ein riesiger Teddybär in ihren Betten aussehen:

Eigentlich sind die Betten dafür gedacht, dass die eigenen Kinder darin schlafen. Diese Option wird nach der zweiten Erweiterung für das Wohnhaus freigeschaltet und muss zuvor erworben werden.

Doch youkaymelis hat einen neuen Spielstand begonnen und gerade erst das zweite Upgrade freigeschaltet. Der Fan weiß also nicht, was passiert, wenn die Kinder im Bett schlafen wollen und zwei riesige Plüschtiere ihnen den Platz nehmen.

Stardew Valley-Fans sind aus dem Häuschen

In den Kommentaren finden sich viele User, die von der Entdeckung ebenfalls zum ersten Mal hören. Ein User findet sogar, dass das Platzieren der Plüschtiere im Bett die größte Entdeckung seit einer Weile ist.

User cottagecore_cats liebt es beispielsweise, wie süß der Bär in seine Decke eingemummelt ist und so aussieht, als würde er ein Schläfchen halten. RamenArtist plant sogar, die eigenen Kinder in Tauben zu verwandeln und sie durch Plüschtiere zu ersetzen.

Auch andere User drohen an, dass sie ihre Kinder links liegen lassen werden und die Betten nur noch mit Plüschtieren füllen wollen. Die neuste Entdeckung zeigt, wie sehr sich die Community über solche kleinen Details freut und ihren Spaß damit haben kann.

