Moonstone Island sieht wie der perfekte Mix aus Pokémon und Stardew Valley aus

Ihr dachtet, Stardew Valley bietet mit seinem Bauernhofleben in süßer Pixeloptik schon das ultimativ gemütliche Spielerlebnis? Wie wäre es, wenn ihr das Ganze noch mit Monstersammeln im Stile von Pokémon bekommt? Genau das erwartet euch nämlich in Moonstone Island. In diesem RPG könnt ihr als Alchemist*innen Pflanzen anbauen, ins Dorfleben eintauchen, aber auch niedliche Kreaturen einfangen und mit ihnen in den Kampf ziehen - und das auch noch in einer großen Open World.

Spannender Mix mit geheimnisvoller Open World

In der offenen Spielwelt von Moonstone Island könnt ihr über 100 Inseln erkunden, auf denen euch antike Tempel, gefährliche Dungeons und unterschiedliche Biome erwarten. Dabei versucht ihr, dem dunklen Geheimnis von Moonstone Island auf die Spur zu kommen. Im Trailer könnt ihr euch einen Eindruck davon verschaffen:

1:18 Moonstone Island - Der charmante Mix aus Stardew Valley und Pokémon im Trailer

Ihr schlüpft in die Rolle von jungen aufstrebenden Alchemist*innen, die nach alter Tradition ihr Heimatdorf verlassen und ein Jahr auf einer Insel in den Wolken verbringen müssen. Und dort erwarten euch dann die typischen Spielelemente, die ihr aus Farm-Sims wie Stardew Valley kennt: Ihr richtet euer Haus ein, lernt NPCs kennen, nehmt am Dorfleben teil, datet, baut Blumen und Feldfrüchte an. Aus diesen könnt ihr dann Tränke brauen.

Das Besondere ist aber, dass ihr daneben auch wilde Geister zähmen könnt, also das Pendant zu den Taschenmonstern in dieser Welt. Das heißt, ihr bestreitet mit ihnen auch rundenbasierte Kämpfe, bei denen ihr Karten ausspielt, mit denen ihr dem Gegner beispielsweise unterschiedliche Schadensarten zufügen oder seine Rüstung entfernen könnt. (via escapistmagazine.com)

Das RPG, das auf einen starken Erkundungsfokus setzt, hat außerdem noch verschiedene coole Fortbewegungsmittel im Gepäck. Ihr könnt unter anderem in einem Ballon oder auf einem Besen fliegen. In den Dungeons findet ihr Upgrade- und Crafting-Materialien. Diese braucht ihr, um euren Charakter zu stärken, nützliche Items oder sogar wiederum neue Fortbewegungsmittel herzustellen.

Hier findet ihr weitere spannende Stardew Valley-Alternativen:

Moonstone Island wird zunächst nur auf Steam erscheinen. Ein Release-Datum gibt es aktuell noch nicht, aber dieses soll bald angekündigt werden. Falls ihr das Spiel aber einfach mal ausprobieren möchtet, könnt ihr das jetzt schon in einer kostenlosen Steam-Demo tun, die euch eine In-Game-Woche erleben lässt.

Seid ihr Pokémon und/oder Stardew Valley-Fans und spricht euch das Konzept an?