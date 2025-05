GTA 4 könnte den Platz von GTA 6 einnehmen und im Herbst auf PS5 und Xbox Series kommen

Sorgt Niko schon bald auf aktuellen Konsolen für Recht und Ordnung?

Das jüngere Bestreben von Rockstar, ihre Klassiker auf aktuelle Konsolen zu bringen, war in vergangenen Jahren, sagen wir, recht schwierig. Nachdem GTA: The Trilogy technisch in teils desolatem Zustand auf den Markt kam, konnte der Port von Red Dead Redemption auf PS4 und Switch auch nur bedingt überzeugen. Lichtblicke waren hingegen der nachgereichte 60 fps-Patch für die PS5 und mit Abstrichen der PC-Port von John Marstons erstem Western-Epos.

Laut aktuellem Gerücht könnte mit GTA 4 schon bald der nächste Rockstar-Klassiker auf aktuelle Konsolen kommen.

Gerücht: Port von GTA 4 ist in Entwicklung

Nachdem es mit GTA 6 in diesem Jahr definitiv nichts mehr wird, könnte also eine Portierung von GTA 4 den Platz einnehmen. So zumindest ein aktuelles Gerücht von Insider Tez2, der speziell Rockstar-Fans kein Unbekannter sein dürfte.

Auf die Frage hin, ob er etwas von einen Port (oder ein Remaster) von GTA 4 für aktuelle Konsolen gehört habe, folgt folgende Antwort:

"Jemand bei Rockstar hat einen Port von GTA 4 angedeutet, das sich zum jetzigen Zeitpunkt bereits ein Jahr in der Entwicklung befinden sollte. Es könnte gut sein, dass es Ende 2025 erscheint."

Laut Tez2 soll der Port von GTA 4 auf aktuelle Konsolen auch der Grund dafür sein, dass das LCPP-Projekt Anfang des Jahres eingestellt werden musste. Die sogenannte Liberty City Preservation Project-Mod wollte die Karte von GTA 4 in GTA 5 transferieren.

Und nach GTA 4? Was uns im Anschluss an den Port von Niko Belics Gangstertrip erwartet, steht dem Anschein nach ebenfalls schon fest. So soll neben den bereits angekündigten Remakes zu Max Payne ein Port des dritten Ablegers folgen.

Natürlich lässt das Gerücht zu GTA 4 noch allerhand Fragen offen. Darunter, welche "aktuellen" Konsolen konkret gemeint sind und auch, mit welchen technischen Details der Port versehen ist. Bis zur offiziellen Ankündigung seitens Rockstar betrachtet die Info zudem als das, was sie ist: ein Gerücht.

Dass GTA 4 früher oder später portiert wird, ist jedoch so gut wie sicher. Es wäre eher verwunderlich, wenn Rockstar gerade ein so populäres Spiel wie GTA 4 bei all den Ports nicht auch auf PS5, Xbox Series und der Switch 2 anbieten möchte.

An dieser Stelle die Frage an auch: Würdet ihr euch über einen Port von GTA 4 freuen oder hättet ihr viel lieber ein richtiges Remake von Nikos Abenteuern in Liberty City?