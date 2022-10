Coral Island: In der hübschen Stardew Valley-Alternative könnt ihr mindestens 20 Personen daten

Genre: Farm-Simulation Entwickler: Stairway Games Plattform: PC Release: 11. Oktober 2022 (Early Access)

Stardew Valley-Alternativen gibt es aktuell wie Sand am Meer und tatsächlich ist das schon eine gute Überleitung zu Coral Island, denn in dem Titel verschlägt es euch, wie der Name schon sagt, auf eine Insel. Dort warten zwei Besonderheiten auf euch: Erstens spielt die Bindung zur Natur eine große Rolle, zweitens treiben sich auf der Koralleninsel besonders viele Singles herum, die ihr kennenlernen könnt.

Hier könnt ihr euch einen Trailer ansehen:

Darum geht es: Coral Island ist eine typische Bauernhof-Simulation wie Stardew Valley oder die Story of Seasons-Reihe. Das bedeutet, ihr baut eine heruntergekommene Farm wieder auf, pflanzt Gemüse an, zieht Tiere auf und mischt ordentlich beim Dorfleben mit. Das heißt, ihr bringt euch in Gemeinschaftsprojekte ein und schließt Freundschaften, aus denen auch mal mehr werden kann.

Mindestens 20 Singles: Fandom listet ganze 22 bestätigte Singles mit Bild und Infos auf, nennt aber teilweise sogar eine Zahl von 25 Kandidat*innen. Die Steamseite nennt nur 20. So oder so sind das trotzdem mehr Personen, die auf ein Date mit euch warten, als in vergleichbaren Spielen. In Stardew Valley gibt es gerade mal 12 verfügbare Singles, in Wylde Flowers, das stark auf Diversität setzt, sogar nur sieben.

Unter den bei Fandom aufgelisteten Charakteren sind beispielsweise Theo, der am Wochenende mit seiner souligen Stimme live in der Taverne performt oder Yuri, die Ärztin, die auf Tattoos und Schachspielen steht. Falls ihr lieber nur Freundschaft schließen wollt, habt ihr noch mehr Optionen, denn auf der Insel leben 50 Personen.

Wollt ihr euch noch ein paar andere Alternativen zu Stardew Valley ansehen? Hier geht es zu unseren aktuellen Empfehlungen:

Viele Freiheiten: Auch euren eigenen Charakter sollt ihr vielfältig anpassen können. Dafür stehen euch verschiedene Körperformen, aber natürlich auch Kleidung und Accessoires zur Verfügung.

Natur im Fokus: Wie der Name der Farm Sim bereits vermuten lässt, gibt es vor Coral Island Korallenriffe. Ihr könnt zu ihnen hinuntertauchen, um sie zu heilen und das Meer zu retten. Ihr sollt in diesem Spiel eine ganz besondere Bindung zur Natur aufbauen.

Coral Island gibt es bisher nur für den PC und ist auf Steam seit dem 11. Oktober im Early Access. Es ist außerdem Teil des PC Game Pass.

