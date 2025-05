The Last of Us-Serie: Die neueste Folge von Staffel 2 enthält ein von langer Hand geplantes Detail, das schlicht genial ist

Hier seht ihr Bella Ramsey als Ellie in der The Last of Us-Serien-Adaption von HBO (Bild: HBO/Sky).

Aktuell läuft Staffel 2 der The Last of Us-Verfilmung und die fünfte Episode wurde offiziell am Sonntagabend veröffentlicht, in Deutschland dauert es wegen der Zeitverschiebung immer etwas länger. Zumindest in den USA hat sich daraus ein extrem abgefahrenes Easter-Egg ergeben. Das zeigt, wie gut durchgeplant alles an dieser Serie ist.

The Last of Us: Neue Folge gratuliert zum Muttertag, an dem sie ausgestrahlt wird und Fans sind begeistert

Worum geht's? In Deutschland sind die Folgen erst gegen drei Uhr morgens zu sehen, also streng genommen nicht mehr am Muttertag. Aber in den USA werden die Episoden um 9 pm ET am Sonntagabend ausgestrahlt. Hier hat das Release-Datum perfekt mit einem kleinen, aber feinen Detail harmoniert.

In der fünften Folge von Staffel 2 taucht nämlich eine Glückwunschkarte zum Muttertag auf. Sie ist auf einem Schreibtisch zu sehen, kurz nachdem Ellie und Dina das langgestreckte Gebäude voller Stalker und Clicker betreten.

Hier könnt ihr euch die Grußkarte ansehen:

Das sorgt bei Fans für Begeisterung: Diejenigen, denen das Detail aufgefallen ist, sind völlig aus dem Häuschen. Dass HBO es geschafft hat, ein derartiges Easter-Egg perfekt passend zum Ausstrahlungs-Termin einzubauen, wirkt schon wirklich beeindruckend.

So fallen dann auch die Reaktionen in den Kommentaren aus:

"Verdammt, was ein Easter-Egg."

"Dang, sie kannten wirklich schon das Release-Datum während der grundlegenden Aufnahmen."

Passend dazu gibt es in der aktuellen Episode auch noch einige andere Details, die mehr oder weniger gut zum Muttertag passen (via Reddit). Da wäre zum Beispiel die Mutter, die ihren Sohn mit seinem Trupp im Keller einsperren muss und das "Feel her Love"-Mural, das wir aus dem Spiel kennen. Es bekommt in diesem Zusammenhang einen noch bittereren Nachgeschmack.

HBO scheint so etwas öfter zu machen: Einige Fans merken an, dass es in der Game of Thrones-Serie ebenfalls ein Easter-Egg gab, das sehr ähnlich funktioniert hat. In einer Folge, die am Vatertag ausgestrahlt wurde, hat ein gewisser Sohn seinen eigenen Vater getötet – während der auch noch auf dem Lokus saß.

Wie findet ihr dieses Easter-Egg? Seid ihr auch so beeindruckt von der vorausschauenden Planung der Menschen hinter dieser Show?