Stardew Valley-Spieler hat unfassbares Glück - findet innerhalb kürzester Zeit dreimal ein Artefakt, auf das andere ewig warten

Glück muss man haben, dann klappt es auch mit dem Anbau von Uralten Früchten in Stardew Valley.

Stardew Valley basiert zum Teil auf Glück und Zufall. Alle möglichen Gegenstände haben bestimmte Chancen und Wahrscheinlichkeiten, wie oft ihr sie findet. Das historische Saatgut ist ein besonders seltenes und ebenso begehrtes Artefakt, das manchen Fans viele in-Game-Jahre verwehrt bleibt. Nicht so in diesem Fall.

"Auserwählter der Junimos": Stardew Valley-Fan ergattert in kürzester Zeit gleich dreimal das superseltene historische Saatgut

Darum geht's: In Stardew Valley gibt es die Möglichkeit, mit den sogenannten Uralten Früchten ordentlich Kohle zu scheffeln. Um an die dafür benötigten Uralten Samen heranzukommen, müsst ihr aber erst einmal das historische Saatgut finden. Liefert ihr es bei Gunther ab, erhaltet ihr die Samen und die Möglichkeit, sie auch selbst herzustellen.

2:04 Neues Spiel mixt Sims und Stardew Valley mit GTA: Lebt ein ruhiges Leben oder werdet Verbrecher

Autoplay

Aber dieses historische Saatgut gilt als Artefakt und macht sich entsprechend rar. Ihr könnt es beim Ausgraben von Artefakt-Orten in den Bergen oder im Zundersaftwald finden, außerdem auch in Schatztruhen oder beim Angeln. Zusätzlich findet ihr es vielleicht im Steinbruch oder als Monsterbeute, wenn ihr Käfer, Maden, Fliegen, Mutanten-Maden oder Mutanten-Fliegen erledigt.

Die Wahrscheinlichkeit beläuft sich dabei aber auf einen Wert von 0,5%. Das ist natürlich nicht gerade viel und so kann es eben eine Weile dauern, bis ihr in den Genuss dieses wertvollen Fundstückes kommt. Bei manchen Stardew Valley-Spieler*innen braucht es sogar viele Jahre an In-Game-Zeit, bevor es so weit ist.

Aber dieser Mensch hier hatte unbeschreibliches Glück: Zuerst einmal hat er einfach direkt schon am letzten Tag des allerersten Monats in seinem Spielstand das historische Saatgut gefunden.

Zuerst einmal hat er einfach direkt schon am letzten Tag des allerersten Monats in seinem Spielstand das historische Saatgut gefunden. Das war aber noch nicht alles: Nur acht Tage später war es schon wieder so weit und er zog nochmal das begehrte Artefakt aus einer Schatztruhe, die er beim Angeln geöffnet hat.

Nur acht Tage später war es schon wieder so weit und er zog nochmal das begehrte Artefakt aus einer Schatztruhe, die er beim Angeln geöffnet hat. Es geht aber sogar noch weiter: Direkt danach hat er die Angel erneut ausgeworfen, wieder einen Fisch an Land gezogen und direkt ein zweites Mal historisches Saatgut aus dem Wasser gefischt.

Er kann sein Glück dementsprechend kaum fassen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Um das Ganze noch absurder zu machen, hat sich dieser Doppelfund auch noch an einem Tag ereignet, an dem die Geister laut Vorhersage im Fernsehen sehr unzufrieden waren. Das bedeutet, dass die Chancen auf seltene Drops an diesem Tag sogar noch niedriger waren, das Glück des Stardew Valley-Fans war also noch größer und die Sache an sich noch unwahrscheinlicher.

Die Community ist zweigeteilt in Leute, die sich mit dem Urheber des Beitrags über sein extremes Glück freuen und anderen, die es kaum glauben können. In den Kommentaren häufen sich die Beiträge von Leuten, die den Fan beglückwünschen, ihn als Auserwählten der Junimos feiern und davon berichten, wie viel Pech sie bisher bei der Suche nach dem begehrten Saatgut hatten.

Wie lange hat es bei euch gedauert, bis ihr endlich an das historische Saatgut gekommen seid? Hattet ihr in Stardew Valley auch schon mal so richtig viel Glück?