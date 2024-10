Stardew-Valley-Spieler verliert seltenes Item, weil er seiner Frau Pancakes machen will

Wir hoffen, dass Haley die Pancakes auch genossen hat.

Die gemütliche Bauernhof-Simulation Stardew Valley gehört eigentlich zu den Titeln, die den Spieler*innen viel verzeihen und in denen man im Grunde nur wenig falsch machen kann. Zumindest, wenn man nicht eines der seltenen Items im Spiel zu Pfannkuchen verarbeitet. Manchmal macht Liebe eben blind.

Spieler macht Pfannkuchen aus den falschen Eiern

Die Geschichte stammt von Reddit-User Arkhangelzk. Er hat sie selbst in einem Post im Subreddit von Stardew Valley mit der Community geteilt. Den Post findet ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Und so geht die tragische, aber auch ein bisschen lustige Geschichte:

"Ich habe endlich ein Straußenei gefunden. Ich war so aufgeregt. Aber ich hatte den Straußenbrutkasten noch nicht gebaut, also musste ich einen Tag damit verbringen, die Sachen zusammenzusuchen und ihn zu bauen.

In der Zwischenzeit ging ich in die Küche, um etwas zu kochen. Ich mache gerne die Peperoni, weil man dann schneller ist.

Während ich sie zubereite, sehe ich, dass ich Pfannkuchen machen kann. Ich gehe einfach davon aus, dass ich natürlich die Vorräte im Kühlschrank habe. Haley läuft durch die Hütte, also mache ich ihr ein paar Pfannkuchen und gebe sie ihr.

An diesem Abend stelle ich meinen Straußenbrutkasten auf. Ich bin so aufgeregt. Aber dann gehe ich in mein Inventar. Wo ist mein Straußenei? Wo ist es? Wo zum Teufel ist es???

Ich verbringe Stunden damit, in jeder einzelnen Truhe in allen drei Hütten zu suchen. Ich suche und suche. Bis es mir endlich dämmert:

Ich habe mein Straußenei an Haley verfüttert."

Das steckt dahinter: Straußeneier sind ziemlich selten und dementsprechend wertvoll. Wenn man noch keinen Strauß auf seiner Farm hat, gibt es nur zwei Möglichkeiten, diese Eier zu finden. Entweder man löst den Tagebuch Fetzen #10 auf der Ingwerinsel oder man findet zufällig eines in Kisten im Vulkan-Dungeon. Der Tagebuch Fetzen ist somit der einzige garantierte Weg, um an ein solches Ei zu kommen.

Mithilfe eines Straußenbrutkasten kann man dann einen Strauß ausbrüten, der, sobald er ausgewachsen ist, alle sieben Tage ein Straußenei legt. Die Eier sind extrem wertvoll, ein einzelnes Ei produziert beispielsweise 10 Mayonnaise in der Mayonnnaise-Maschine.

5:31 Stardew Valley - Test-Video zum Bauernhof-Hit auf Steam - Test-Video zum Bauernhof-Hit auf Steam

Die Geschichte ist also ziemlich ärgerlich. Wir schließen uns den Worten von User Gumpenufer an, der in den Kommentaren schreibt:

"RIP (Rest in Pancakes) dein Straußenei."

Ist euch schonmal ein ähnliches Missgeschick passiert? Habt ihr selbst Straußen auf eurer Farm?