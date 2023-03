Der Look ist ähnlich wie bei Stardew Valley, aber Sun Haven setzt auf mehr Fantasy.

Sun Haven sieht vielleicht nicht so aus, hebt sich aber stark von Stardew Valley ab. Auch wenn der Pixel-Look natürlich dem Vorbild ähnelt (oder dessen Vorbild Harvest Moon), steckt in Sun Haven einiges, das die Konkurrenz so nicht zu bieten hat. Was das alles ist, lest ihr hier.

Sun Haven mixt Farming-Sim mit Fantasy-RPG und bietet Koop mit 8 Leuten

Es gibt viele Ähnlichkeiten, das lässt sich natürlich nicht leugnen. Aber bei Farming-Sims liegt das natürlich auch ein bisschen in der Natur der Sache. Aber Sun Haven will gar nicht einfach nur das nächste Stardew Valley sein, sondern noch viel mehr.

Mehr Fantasy: In Sun Haven gibt es Mana, Magie und allerlei Fabelwesen. Ihr könnt zum Beispiel auch nicht als Mensch spielen, sondern als Katzenwesen.

In Sun Haven gibt es Mana, Magie und allerlei Fabelwesen. Ihr könnt zum Beispiel auch nicht als Mensch spielen, sondern als Katzenwesen. Mehr Action: Kämpfen und Zaubern steht bei Sun Haven deutlicher im Mittelpunkt, als es das zum Beispiel bei Stardew Valley der Fall ist. Ihr könnt auch auf Fabelwesen reiten.

Kämpfen und Zaubern steht bei Sun Haven deutlicher im Mittelpunkt, als es das zum Beispiel bei Stardew Valley der Fall ist. Ihr könnt auch auf Fabelwesen reiten. Mehr RPG: Sun Haven bietet haufenweise RPG-Mechaniken wie Quests und einen sehr umfangreichen Skill-Tree. Darauf und auf der Story liegt auch ein sehr viel größerer Fokus.

Sun Haven bietet haufenweise RPG-Mechaniken wie Quests und einen sehr umfangreichen Skill-Tree. Darauf und auf der Story liegt auch ein sehr viel größerer Fokus. Keine Ausdauer: Ihr habt keine Einschränkungen, wie lange ihr zum Beispiel Angeln oder Holzhacken könnt. Wo ihr in Stardew Valley umkippt, geht's hier erst los.

Ihr habt keine Einschränkungen, wie lange ihr zum Beispiel Angeln oder Holzhacken könnt. Wo ihr in Stardew Valley umkippt, geht's hier erst los. Auto-Saves: Keine Schlafenszeit! Ihr müsst in Sun Haven nicht mehr jeden Tag damit beenden, ins Bett zu gehen. Stattdessen speichert das Spiel auch so ab.

Keine Schlafenszeit! Ihr müsst in Sun Haven nicht mehr jeden Tag damit beenden, ins Bett zu gehen. Stattdessen speichert das Spiel auch so ab. 8-Spieler*innen-Koop: Während ihr Stardew Valley mit höchstens vier Leuten spielen könnt, verdoppelt Sun Haven diese Anzahl noch einmal.

So sieht das dann in Aktion aus:

1:06 Sun Haven - Der Mix aus Farming-Sim und RPG im Trailer

Wann kommt's? Nach einer ganzen Weile im Early Access auf dem PC ist Sun Haven jetzt am 11. März als Full Release an den Start gegangen. Allerdings erst einmal nur auf dem PC. Ihr könnt das komplette Spiel jetzt also auf dem Rechner oder Steam Deck (allerdings wohl mit Abstrichen) spielen, aber sonst noch nirgendwo anders.

Was ist mit den Konsolen?

Eine Nintendo Switch-Version wurde bereits angekündigt. Die sollte ursprünglich aber gleichzeitig mit der Version 1.0 erscheinen. Von ihr fehlt allerdings immer noch jede Spur. Es dürfte also noch etwas dauern, von einer Xbox- oder PS5-Version war bisher noch keine Rede. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Wie gefällt euch Sun Haven, was haltet ihr von den Neuerungen im Vergleich? Auf welcher Plattform würdet ihr den Titel am liebsten zocken?