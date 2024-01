Fan findet Stardew Valley auf Supermarkt-Computer mit unglaublichem 96h-Savegame - Fans witzeln 'ist von Kind, das nicht abgeholt wurde'

Hat da irgendwer knapp 100 Stunden Stardew Valley an einem Test-Laptop im Supermarkt gespielt?

Stardew Valley hat weltweit die Herzen unzähliger Fans erobert. Die Farming-Sim läuft auf fast allen Plattformen und eignet sich perfekt, um auch nur mal ein paar Minuten zwischendurch zur Entspannung zu spielen. Zum Beispiel, wenn man gerade eine Arbeitspause im Supermarkt einlegt oder dort auf irgendetwas warten muss. So oder so ähnlich könnte es zu diesem kuriosen Fund gekommen sein, aber die Realität ist wohl leider doch etwas weniger spannend.

Test-Laptop im Supermarkt überrascht mit 96 Stunden-Spielstand von Stardew Valley

Überraschung! Ein Stardew Valley-Fan hat in einem Supermarkt auf einem frei zugänglichen Test-Laptop die Farming-Sim gefunden. Das Spiel war dort installiert und konnte auch einfach direkt gestartet werden. Das war aber noch nicht alles. Auf dem Rechner befanden sich auch noch diverse Spielstände, die offenbar über einen längeren Zeitraum gezockt worden waren.

Ein Stardew Valley-Savegame kommt dabei sogar auf über 96 Stunden Spielzeit. Da hat also irgendwer scheinbar richtig lange an diesem Laptop im Supermarkt Stardew Valley gezockt. So sieht es jedenfalls aus. Und die Person war wohl nicht allein. Immerhin befanden sich auch noch drei andere Spielstände auf dem PC.

Hier könnt ihr euch die Savegames auf dem zweiten Bild des Reddit-Beitrags ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wie kommt es dazu? In den Kommentaren malen sich andere Stardew Valley-Fans die buntesten Fantasien aus. Eine besonders amüsante Vorstellung wäre natürlich, dass sich verschiedene Angestellte dieses Walmart-Supermarktes einen Stardew Valley-Spielstand teilen. Sie könnten während ihrer Schicht oder in Pausen zocken und dann immer eine kleine Übergabe machen, was passiert ist und was zu tun ist.

"Tiffany, du weißt, dass ich als Store-Manager einfach keine Fehler ignorieren kann. Tim hat mir gesagt, dass du vergessen hast, die Kühe zu streicheln. Das ist ein schwerwiegendes Problem und ich fürchte, ich muss dich feuern, während wir die Ingwerinsel vorbereiten." (via Reddit)

Andererseits könnte es sich natürlich auch um den Spielstand eines Kindes handeln, das regelmäßig auf seine Eltern warten muss, während die Einkaufen gehen. Oder auf einen Zug (so wie der Autor dieser Zeilen), den Schulbus oder ähnliches. Wenn das regelmäßig vorkommt, könnten auch so mit der Zeit richtig viele Stunden in Stardew Valley angehäuft werden.

Aber einiges passt hier nicht: Falls die Spielstände wirklich echt sein sollten, haben wir es hier mit Cheatern zu tun. Ansonsten gibt es wohl keine andere Möglichkeit, schon innerhalb des ersten Jahres im Spiel auf einen Kontostand von über 9 Millionen zu kommen.

Wohl nur eine Demo: Wahrscheinlicher als diese beiden Szenarien dürfte wohl sein, dass es sich bei diesen Spielständen um Demo-Savegames handelt. In mehreren Kommentaren unter dem Beitrag melden sich Leute zu Wort, die wohl genau dieselben Spielstände auch schon auf anderen Test-Computern gesehen haben.

Habt ihr früher vielleicht auch in einem Supermarkt Videospiele gespielt und wenn ja, was?