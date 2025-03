Stardew Valley: Passt auf, wie ihr eure Kinder auf der Switch nennt - Namen werden zensiert und offenbar steckt Nintendo dahinter

Auf der Switch könnt ihr euch mit den falschen Namen ordentlich in die Nesseln setzen.

In Stardew Valley lässt sich nicht nur mit dem allgemeinen Gameplay Spaß haben, sondern natürlich auch durch besonders kreative Namensgebung der ingame-Tiere und Kinder. Aber ein Fan wundert sich darüber, dass ein Name offenbar seitens Nintendo zensiert wurde – und kann sich nicht mehr erinnern, wie er sein Kind genannt hat.

Stardew Valley-Namen werden auf der Switch offenbar zensiert, aber wie hieß dieses Kind bloß?

Darum geht's: Bekommt ihr in Stardew Valley ein Kind oder kauft ein Tier, könnt ihr eurem Schützling einen Namen geben. Das verlockt natürlich dazu, seine Späße mit dieser Funktion zu treiben. Es soll Leute geben, die ihr Schwein "Drecksau" genannt haben, nur um sich dann über Marnies Aussagen über "die kleine Drecksau" kaputtzulachen. Ähem.

Nintendo zensiert anstößige Namen: Auf dem PC und anderen Plattformen könnt ihr euch offenbar nach Herzenslust austoben, aber auf der Nintendo Switch herrscht noch Recht und Ordnung. Hier regiert Nintendo mit eiserner Faust und zensiert anscheinend alles, was auch nur im Entferntesten anrüchig sein könnte.

Dabei kommt Kurioses heraus: Mal ganz davon abgesehen, dass wir es hier mit einem Sandbox-Farming-Spiel zu tun haben, das höchstens im Koop online gespielt wird und die Zensur schon allein deshalb per se seltsam wirkt, schießt die Zensur offenbar auch weit übers Ziel hinaus (aus Bongo wird beispielsweise "****o").

Dieser Fall regt zum Nachdenken an: Auf Reddit amüsiert sich ein Stardew Valley-Fan darüber, dass der Name seines Kindes zensiert wurde. Nun heißt es einfach nur noch "C*****". Allerdings weiß die Person bei bestem Willen nicht mehr, wie das Kind eigentlich genannt wurde.

"Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, wie ich das Kind genannt habe, weil ich den Namens-Generator benutzt habe. Aber jetzt sieht es auf jeden Fall so aus, als hätte ich es etwas Unanständiges genannt und ich muss jedes Mal lachen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich daran erinnern könnte, wenn es etwas Anzügliches gewesen wäre."

Das ist der beste Tipp: Womöglich hat der Urheber des Reddit-Posts sein Kind einfach Carson genannt. Das würde zumindest zur Anzahl der Buchstaben und dem C am Anfang passen. Vermutlich wird das Englische "arson", also Brandstiftung auf Deutsch, zensiert.

Allerdings berichtet ein anderer Fan davon, seine Ente genau so genannt zu haben, was nicht zensiert worden sei. Zusätzlich dazu meldet sich eine Person zu Wort, die dafür auf der Xbox genau diesen Fall erlebt haben will. Es ist kompliziert.

Ein Blick in die Kommentare lohnt sich: Es gibt haufenweise amüsante Anregungen, wie ihr eure Kinder und vor allem Tiere in Stardew Valley nennen könntet. Einige Fans berichten auch von ihren unrühmlichen Namen, die am PC nicht entschärft wurden oder von anderen, kuriosen Zensur-Fällen wie beispielsweise "P***nix".

Was sind eure lustigsten Tier- und Kindernamen in Stardew Valley? Wie nennt ihr eure Schützlinge generell immer?