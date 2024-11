Stardew Valley 1.6 Tintenfischfest: Alles, was ihr zum Squidfest im Winter wissen müsst

Alle Infos zum Tintenfischfest in Stardew Valley.

Wenn ihr bei Stardew Valley mit den letzten Updates eine neue Farm gestartet habt, seid ihr womöglich bald im Winter angekommen. Auf Nintendo Switch und Konsolen erwartet euch hier erstmals das neue Tintenfischfest, das mit Update 1.6 seinen Weg ins Spiel fand.

Hier erfahrt ihr alles zu Timing, Aktivitäten und Preisen beim Squidfest, wie das Minifestival im Original heißt. Dabei könnt ihr besondere Items wie das Tintenfisch-Kind und den Tintenfisch-Hut bekommen. Also schnappt euch eure Angelroute und auf geht’s zum Strand!

Wann läuft das Tintenfischfest?

Wann: 12. und 13. Tag des Winters

12. und 13. Tag des Winters Uhrzeit: 06:10 Uhr bis 02:00 Uhr nachts

06:10 Uhr bis 02:00 Uhr nachts Wo: Am Strand

Am Strand Was: Fangt so viele Tintenfische wie möglich und tauscht sie gegen Belohnungen ein

Ihr könnt während der kompletten Laufzeit am Strand Tintenfische fangen. Je nachdem wie viele ihr schafft, bekommt ihr dafür andere Belohnungen. Ihr seht eure aktuelle Zahl oben links in der Ecke des Bildschirms. Achtet darauf, dass diese Zahl am Ende des Tages zurückgesetzt wird.

Was kann ich gewinnen?

Die Preise hängen von der Anzahl gefangener Tintenfische ab und sind an beiden Tagen unterschiedlich. Es lohnt sich also unbedingt, am 12. und 13. Wintertag vorbeizuschauen, wenn ihr alles freischalten möchtet. Ihr könnt eure Beute am Stand im Norden gegen Münzen eintauschen. Den Wechselkurs seht ihr am kleinen Schild, das links neben der Bude steht. Für die Münzen bekommt ihr wiederum bestimmte Belohnungen. Die Zahl in Klammern zeigt, wie viele Tintenfische ihr jeweils braucht.

Preise am 12. Wintertag (Hauptpreis: Tintenfisch-Kind)

Kupfer (1): Deluxe-Köder

Deluxe-Köder Eisen (3): Wintersamen, Mysteriöse Kiste, Matrosenteller

Wintersamen, Mysteriöse Kiste, Matrosenteller Gold (5): Perle, Kaffee

Perle, Kaffee Iridium (8): Tintenfisch-Kind (Möbel), Die Kunst des Krabbenspiels (Buch), Mysteriöse Kiste, Meerschaumpudding

Preise am 13. Wintertag (Hauptpreis: Tintenfisch-Hut)

Kupfer (2): Fallen-Fischköder

Fallen-Fischköder Eisen (5): Wintersamen, Mysteriöse Kiste, Matrosenteller

Wintersamen, Mysteriöse Kiste, Matrosenteller Gold (7): Schatzkiste, Dreifacher Espresso

Schatzkiste, Dreifacher Espresso Iridium (10): Tintenfisch-Hut, Die Kunst des Krabbenspiels (Buch), Mysteriöse Kiste, Meerschaumpudding

Wichtig: Das Tintenfisch-Kind und den Tintenfisch-Hut bekommt ihr nur als jeweilige Hauptpreise an beiden Tagen! Wenn ihr auf die schicke Mütze und das Bild aus seid, müsst ihr also zwingend am Event teilnehmen.

Geht am Ende eurer Fangsession einfach zum Stand und sprecht mit dem Verkäufer, um eure gewonnenen Items abzuholen. Ihr bekommt dann automatisch alle Belohnungen gleichzeitig angezeigt und könnt sie in euer Inventar nehmen. Achtet also darauf, dass ihr genügend freien Platz mitbringt.