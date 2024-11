Stardew Valley-Schöpfer entwickelte seinen Mega-Hit auf einem alten PC, der auf einer wackeligen Wii-Verpackung steht und so könnte das Relikt im Spiel aussehen

Der Stardew Valley-Schöpfer entwickelte lange Zeit auf einem alten Wii U-Karton.

Stardew Valley ist enorm erfolgreich. Die Farming Simulation gehört zu den beliebtesten Indie-Spielen überhaupt und hat dem Schöpfer Eric ‘ConcernedApe’ Barone einiges an Berühmtheit verschafft. Vor diesem Hintergrund erscheint es umso kurioser, dass die Arbeit am Spiel zumindest teilweise auf einer wackeligen Konstruktion aus Lautsprecherboxen und einer Wii U-Verpackung stattfand. ConcernedApe hatte sich auf diese Art einen „Stehtisch“ zusammengebastelt. Die Community zollt diesem Umstand Tribut.

Der mittlerweile fast schon legendäre ehemalige Arbeitsplatz von ConcernedApe würde als witziges Detail ziemlich gut ins Spiel passen, wie User u/pierror auf Reddit zeigt. Die nachgebaute Pixel-Variante des alten Steh-Arbeitsplatzes wird passend „Concerning Desk“ getauft, also auf Deutsch übersetzt in etwa „besorgniserregender Tisch“. Die Beschreibung passt ebenfalls perfekt zum realen Vorbild: „Es gehört in ein Museum, falls du es schaffst, nichts irgendwohin zu verschütten“.

Ein Bild des originalen Setups findet ihr auf Slide 2:

In den Kommentaren trifft der Fan-Entwurf auf sehr viel Zuspruch und viele wünschen sich das Item im Spiel. Ob ConcernedApe seinen alten Arbeitsplatz selbst einbauen wird, steht natürlich in den Sternen. Eine Variante als Mod scheint da schon durchaus wahrscheinlich, wurde bis jetzt allerdings bisher nicht umgesetzt.

Millionenfacher Bestseller auf Wii-Verpackung programmiert

Ursprünglich machte das Foto von Barones „Schreibtisch“ 2016 nach einem Bericht von PCGamer die Runde, kurz vor dem ursprünglichen Release des Spiels. Der Solo-Entwickler sprach über die Specs seines damaligen Office-PCs, den er laut eigener Aussage beim Ausziehen von seinem Vater übernahm. Auf die Frage, was das interessanteste Features seines Setups sei, antwortete er:

"Vermutlich meine selbstgemachte Stehtisch-Lösung. Ich stelle meinen Monitor auf eine Wii-Schachtel und benutze meine Lautsprecher als Stand für meine Maus und Tastatur. Es funktioniert super und das Beste ist: Es ist kostenlos!"

Spätestens im April 2020 gehörte das Stehtisch-Monstrum aber der Vergangenheit an, nachdem sich Stardew Valley, zum damaligen Zeitpunkt, 10 Millionen Mal verkauft hatte. Diese beruhigende Erkenntnis kam durch einen Videobeitrag des lokalen TV-Senders King 5 aus Seattle zum Vorschein, als ein Kamerateam bei ihm vorbeischaute. Wie ihr sehen könnt, saß er hier endlich an einem richtigen Tisch, den er sich endlich gegönnt hatte.

Hier könnt ihr euch den Bericht ansehen:

Bis heute arbeitet Barone weiter an Stardew Valley. Erst vor wenigen Wochen erschien das große Update 1.6 für Konsolen und Mobile. Dafür hatte er sogar die Arbeit an seinem nächsten Spiel Haunted Chocolatier zeitweise pausiert, wie er selbst berichtete.

Warum ist der Tisch so beliebt? ConcernedApe genießt bei Fans einen sympathischen und geerdeten Ruf. Trotz des immensen Erfolgs seines Spiels, der ihm auch finanziell sehr gutgetan haben dürfte, arbeitet er immer noch größtenteils allein, hat kein großes Entwicklerstudio gegründet und tritt auch ansonsten bodenständig in Interviews auf. Ein selbstgebauter, wackeliger Stehtisch aus Kartons unterstreicht diesen Eindruck natürlich umso mehr.