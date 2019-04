Der Farming-Simulator Stardew Valley bekommt bald ein großes Update. Auf Twitter stellt der Entwickler Eric Barone die neue Version 1.4 vor. Mit dem Patch gibt es eine neue Map, außerdem könnt ihr im Koop nun eure Geldkonten voneinander trennen.

Die kommende Karte heißt "Four Corners". Der Name verrät bereits die Ausrichtung der Map. Diese ist für Koop-Spieler ausgelegt, die in den entsprechenden vier Ecken jeweils in Ruhe ihre Bauernhöfe aufbauen können.

Auch wenn die Bedingungen für alle Spieler damit ideal und etwas eigenständiger sind, teilen sich alle Farmer weiterhin eine Höhle, ein Community-Center und Minen in der Mitte der Karte. Ein Screenshot zeigt einen kleinen Ausschnitt von Four Corners und verrät zudem, dass es auch weitere Neuerungen wie Frisuren, Kleidung und einen neuen Hund gibt.

Die neue Umgebung ist zwar auf das gemeinsame Spielen mit anderen Farmern ausgelegt, aber ihr könnt sie auch problemlos alleine nutzen.

Hey everyone, just wanted to share this screenshot from the upcoming 1.4 update! It's a big one, & this image only reveals a fraction of what's coming. Featured here is a new farm map called Four Corners that's perfect for the much requested "separate money" option in multiplayer pic.twitter.com/wwI1nHWpvX